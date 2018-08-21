В центре Омска столкнулись маршрутка и автобус - пострадали 2 человека

СЕГОДНЯ 07:28 2018-08-21T07:28:22+03:00

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Поздним вечером понедельника, 20 августа, серьезная авария с участием общественного транспорта произошла в центре Омска. Около 22 часов на перекрестке улиц Маяковского и Маршала Жукова столкнулись пассажирский автобус и маршрутка. На место происшествия вызвали скорую помощь - медики увезли нескольких пострадавших.

В областном управлении Госавтоинспекции рассказали подробности инцидента. По предварительной информации, микроавтобус «Форд Транзит» ехал по маршруту № 99 «Ул. Романенко – микрорайон Рябиновка». Когда маршрутка двигалась по улице Маяковского со стороны улицы Богдана Хмельницкого, в районе дома №105 водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался на скорости в стоявший впереди ПАЗ. Автобус в свою очередь по инерции протаранил стоявшую перед ним легковушку ВАЗ-21102.

Как сообщили в полиции, в ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса «Форд» - 61-летняя женщина и 36-летний мужчина. Водителя автобуса ПАЗ и его пассажира - 17-летнюю девушку медики отпустили после осмотра.

- Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено, - рассказали в пресс-службе омской полиции. - В момент происшествия в салоне пассажирского микроавтобуса «Форд Транзит» находилось 4 пассажира, в салоне автобуса ПАЗ – 3 пассажира.

По факту происшествия проводится проверка.