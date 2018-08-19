2018-08-19T09:26:07+03:00
Звезды

«СимфоРокПарк»-2018 посетили несколько тысяч омичей

Посетителей open-air удивляли БТРом и чтением стихов под музыку Rammstein
Ксения УГЛАНОВА
Поделиться:
С обеда до позднего вечера под открытым небом играли музыканты: звучали и классическая музыка, и рок, и реггиС обеда до позднего вечера под открытым небом играли музыканты: звучали и классическая музыка, и рок, и реггиФото: Ксения УГЛАНОВА
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 18 августа, в парке "На Королева" состоялся музыкальный open-air "СимфоРокПарк". С обеда до позднего вечера под открытым небом играли музыканты: звучали и классическая музыка, и рок, и регги. Послушать музыку на свежем воздухе пришли тысячи горожан.

Неподалеку от входа разместился настоящий БТР, который художники превратили в арт-объект на тему "Да - музыке, нет - войне".

Фото: vk.com/simforock

Фото: vk.com/simforock

Тут же рядышком заняли местечко байкеры:

Фото: vk.com/simforock

Фото: vk.com/simforock

На территории парка работали игровые зоны и разместились фотозоны на тему рока.

Фото: vk.com/simforock

Фото: vk.com/simforock

Завершающей изюминкой фестиваля стал концерт Омского академического оркестра. Музыканты под руководством дирижера Дмитрия Васильева исполнили песню «Перемен» Виктора Цоя и несколько композиций «Гражданской обороны».

Послушать музыку на свежем воздухе пришли тысячи горожан. Фото: Ксения УГЛАНОВА

Послушать музыку на свежем воздухе пришли тысячи горожан.Фото: Ксения УГЛАНОВА

Гости опен-эйра услышали композиции Bon Jovi, Queen, Survivor, Pink Floyd, Europe, Scorpions. Причем несколько номеров были вокальными. Например, известный омский музыкант Алексей Царев спел под аккомпанемент симфонического оркестра песню Sonne группы Rammstein. К нему присоединился Дмитрий Васильев. Он прочитал четверостишие Агнии Барто «Наша Таня громко плачет» и собрал громкие апплодисменты собравшихся.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Омске установили памятник актеру Михаилу Ульянову
Рабочая неделя в Омске начнется с гроз и дождей
Омичу, укравшему продукты из павильона рядом с домом, грозит до 5 лет тюрьмы
В Омской области машина сбила насмерть 85-летнюю пенсионерку, перебегавшую дорогу
В Омске уже два дня ищут пропавшего подростка
В Омске таксист пытался расплатиться украденной картой клиента
На Комсомольском мосту в Омске сняли свежеуложенный асфальт
«Авангард» подпишет контракт с двукратным обладателем Кубка Стенли
На дне города Калачинска мэр Фадина вспомнила про «баньку со ста граммами»
У кандидатов в губернаторы Омской области нашли незадекларированное имущество
Из-за утреннего тумана в Омске не смогли приземлиться два самолета
Большая осенняя распродажа
Омские энергетики построили энергетическую инфраструктуру для хоккейной академии «Авангард»