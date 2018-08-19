«СимфоРокПарк»-2018 посетили несколько тысяч омичей

СЕГОДНЯ 09:25 2018-08-19T09:26:07+03:00

С обеда до позднего вечера под открытым небом играли музыканты: звучали и классическая музыка, и рок, и регги Фото: Ксения УГЛАНОВА

Посетителей open-air удивляли БТРом и чтением стихов под музыку Rammstein

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В минувшую субботу, 18 августа, в парке "На Королева" состоялся музыкальный open-air "СимфоРокПарк". С обеда до позднего вечера под открытым небом играли музыканты: звучали и классическая музыка, и рок, и регги. Послушать музыку на свежем воздухе пришли тысячи горожан.

Неподалеку от входа разместился настоящий БТР, который художники превратили в арт-объект на тему "Да - музыке, нет - войне".

Фото: vk.com/simforock

Тут же рядышком заняли местечко байкеры:

Фото: vk.com/simforock

На территории парка работали игровые зоны и разместились фотозоны на тему рока.

Фото: vk.com/simforock

Завершающей изюминкой фестиваля стал концерт Омского академического оркестра. Музыканты под руководством дирижера Дмитрия Васильева исполнили песню «Перемен» Виктора Цоя и несколько композиций «Гражданской обороны».

Послушать музыку на свежем воздухе пришли тысячи горожан.Фото: Ксения УГЛАНОВА

Гости опен-эйра услышали композиции Bon Jovi, Queen, Survivor, Pink Floyd, Europe, Scorpions. Причем несколько номеров были вокальными. Например, известный омский музыкант Алексей Царев спел под аккомпанемент симфонического оркестра песню Sonne группы Rammstein. К нему присоединился Дмитрий Васильев. Он прочитал четверостишие Агнии Барто «Наша Таня громко плачет» и собрал громкие апплодисменты собравшихся.