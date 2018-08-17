2018-08-17T12:56:18+03:00
Происшествия

Брата омского экс-депутата Мавлютова за стрельбу у «Химика» посадили на 4 года

Срок он будет отбывать в колонии общего режима
Ксения УГЛАНОВА
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Обоих парней признали виновными в причинении легкого и среднего вреда здоровьюОбоих парней признали виновными в причинении легкого и среднего вреда здоровьюФото: Ксения УГЛАНОВА
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Сегодня, 17 августа, Советский районный суд вынес приговор по громкому делу о бандитских разборках у ДК "Химик", в котором фигурирует фамилия бывшего депутата Горсовета Евгения Мавлютова.

Напомним, по версии следствия, бывший народный избранник занял 1,2 миллиона Даниилу Кормишину. Тот сумму не возвращал, из-за этого разгорелся конфликт. Когда несколько молодчиков вместе с должником подъехали к главному входу в ДК «Химик», по ним открыли огонь. За стрельбу впоследствии задержали младшего брата Мавлютова Руслана и его друга Александра Шевченко. Родственник экс-депутата оказался в СИЗО, а его приятель ждал приговора под подпиской о невыезде. И обвиняли в покушении на убийство пятерых людей.

Оба парня свою вину признали лишь отчасти. Сознались в причинении легкого и среднего вреда здоровью, а вот, что хотели убить людей - категорически отрицали.

Гособвинитель просил признать фигурантов выиновными в покушении на убийство. Он предложил для Мавлютова наказание в виде 10,5 лет колонии строгого режима, а для Шевченко - 12. Суд же решил иначе.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе областной прокуратуры, обоих признали виновными в причинении легкого и среднего вреда здоровью. Руслана Мавлютова приговорили к 4 годам колонии общего режима. Александр Шевченко проведет 5 лет в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

ПОДРОБНОСТИ

Депутат омского горсовета Евгений Мавлютов, обвиняемый в стрельбе в школьника: «Моего брата преследовали, а потом душили!»

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