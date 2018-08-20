2018-08-20T14:07:47+03:00
Происшествия

Омская циркачка сорвалась с высоты во время выступления в Казахстане

Ее коллеги решили прекратить гастроли [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: личный архив артисткиФото: личный архив артистки
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Неприятный инцидент случился с 28-летней гимнасткой из Омска во время выступления в Казахстане. Артистка шоу-проекта «Белый пудель» Дарья Верская выступала без страховочного троса под куполом цирка. В какой-то момент акробатка не удержалась на полотне, прикрепленном к потолку и упала вниз.

Кстати, жуткий момент падения сняли на телефон зрители шоу. В кадре видно, что гимнастка, выполняя сложные трюки под куполом, в какой-то момент ослабила хватку и, разжав руки, полетела вниз.

До арены - около 5 метров. Казалось бы, девушка могла серьезно пострадать, если не погибнуть, но опыт дал о себе знать: артистка правильно сгруппировалась, и беды не случилось.

Как сообщили в цирке, Дарья не получила серьезных травм. Омичка даже заявила, что готова выступать на следующий день. Но руководство цирка-шапито, где она работает, решило прервать гастроли.

Акробатка упала во время выступления..Талды ор анда циркте нер к рсет п жат ан акробат лап кетт

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