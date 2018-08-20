На Ленинском рынке случился сильный пожар

СЕГОДНЯ 10:30 2018-08-20T10:51:55+03:00

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О чрезвычайном происшествии, случившемся на территории Ленинского рынка, в 11.51 дежурную часть МЧС сообщили очевидцы. Обеспокоенные люди рассказывают, что над магазином спорттоваров, расположенным на улице Рождественского, поднимаются густые клубы серого дыма.

- Силы и средства МЧС были привлечены по повышенному номеру, горела кровля здания. Привлечены семь единиц техники и 31 пожарный, - рассказали в пресс-службе областного МЧС. - Пожар на площади 600 квадратных метров локализован в 13.17.

По предварительным данным, пострадавших и погибший во время этого происшествия нет.

Фото: пресс-служба областного МЧС