Под Омском пьяный водитель лимузина устроил аварию, столкнувшись с грузовиком

СЕГОДНЯ 06:31 2018-08-20T06:34:44+03:00

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Серьезная авария произошла накануне в Омской области. На Новосибирском тракте М51 столкнулись грузовая «Газель» и лимузин. От удара обе машины вылетели с проехжей части в кювет, лимузин разворотило и больше новобрачных он возить не сможет. Содержимое кузова «газели» - ящики с фруктами - высыпалось на дорогу.

В областном управлении Госавтоинспекции сообщили подробности ДТП. По предварительным данным, спровоцировал аварию 34-летний водитель лимузина «Линкольн». В момент происшествия он был пьян.

Фото: УГИБДД России по Омской области

Лимузин ехал по автодороге Челябинск - Новосибирск со стороны улицы Машиностроительная в направлении поселка Черемушки. Обгоняя грузовую «Газель», которая двигалась в том же направлении, он врезался в нее. В аварии пострадал шофер грузовика - 51-летнего мужчину на "скорой" увезли в медучреждение. По факту происшествия полиция проводит проверку.