Под Омском пьяный водитель лимузина устроил аварию, столкнувшись с грузовиком
Серьезная авария произошла накануне в Омской области. На Новосибирском тракте М51 столкнулись грузовая «Газель» и лимузин. От удара обе машины вылетели с проехжей части в кювет, лимузин разворотило и больше новобрачных он возить не сможет. Содержимое кузова «газели» - ящики с фруктами - высыпалось на дорогу.
.Фото: СОЦСЕТИ
В областном управлении Госавтоинспекции сообщили подробности ДТП. По предварительным данным, спровоцировал аварию 34-летний водитель лимузина «Линкольн». В момент происшествия он был пьян.
Фото: УГИБДД России по Омской области
Лимузин ехал по автодороге Челябинск - Новосибирск со стороны улицы Машиностроительная в направлении поселка Черемушки. Обгоняя грузовую «Газель», которая двигалась в том же направлении, он врезался в нее. В аварии пострадал шофер грузовика - 51-летнего мужчину на "скорой" увезли в медучреждение. По факту происшествия полиция проводит проверку.
.Фото: СОЦСЕТИ