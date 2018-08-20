В Омской области объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 06:18 2018-08-20T06:18:41+03:00

В ближайшие часы в регион придет сильный дождь с грозой Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник в регионе ждут сильный дождь и грозу

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Областное МЧС, ссылаясь на Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии, сообщает о серьезном ухудшении погоды в Прииыртышье. В регионе объявили штормовое предупреждение.

- В ближайший час с сохранением до конца дня местами по Омской области ожидаются очень сильный дождь и гроза. Комплекс неблагоприятных метеоявлений может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, - прокомментировали в МЧС.

Жителей просят быть осторожными на улице:

- При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу, не оставляйте одних без присмотра. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Размывы дорог и мокрое дорожное полотно способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки.

Парковать машины советуют подальше от высоких деревьев, фонарных столбов и линий электропередач.

Напомним, в течение всей рабочей недели в Омске и районах области ждут переменчивую погоду с дождями различной интенсивности.