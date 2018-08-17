Омичи атаковали министерство природы жалобами на запах газа

СЕГОДНЯ 12:11 2018-08-17T12:11:47+03:00

Жители городка Нефтяников жаловались на запах газа, а обитатели микрорайона Ясная Поляна - на амбре с Кировской свалки Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В минувший четверг, 16 августа, в Омске стояла безветренная погода, и к вечеру жители города начали задыхаться. Особенно тяжело дышалось тем, кто живет в городке Нефтяников. Вечером четверга обитатели Советского округа почувствовали сильный запах газа. Некоторые омичи даже вызвали газовщиков, но те утечки не нашли.

Омичи активно звонили на горячую линию областного министерства природы. По данным ведомства, в течение минувших суток туда поступило 48 жалоб из Советского округа, 7 звонков с Левого берега. Один человек посетовал на неприятное амбре в Центральном округе и двое - в Октябрьском.

Причину происшествия чиновники видят именно в безветренной погоде.

- При таких условиях возможно ощущение неприятного запаха даже при соблюдении предприятиями предельно допустимой концентрации вредных веществ, - прокомментировали в пресс-службе минприроды.

Минувшим вечером специалисты на стационарном посту на улице Дмитриева зафиксировали повышение концентрации сероводорода, сернистого ангидрида и диоксида серы, при этом предельно допустимая концентрация превышена не была.

В минприроды объяснили и причину жалоб, поступивших из микрорайона Ясная Поляна. Местные жители сетовали на запах с Кировской свалки.

- По информации ГОиЧС, 15 августа был потушен пожар на территории Кировской свалки, работала тяжелая техника. Горение способствовало ускорению процесса разложения, что и дало на следующий день ощущение запаха «гниения», - пояснили в пресс-службе министерства.

Информация передана в надзорные органы для принятия мер реагирования.