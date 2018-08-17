В мэрии подвели итоги очередного конкурса «Омские улицы»

СЕГОДНЯ 11:17 2018-08-17T11:18:43+03:00

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В городской администрации подвели итоги конкурса «Омские улицы», который проводится ежегодно в округах. Торжественное мероприятие, на котором победители получили положенные им поздравления и подарки, прошло в ДК «Сибиряк».

«В силах каждого жителя города сделать его более привлекательным»

Все 77 комитетов территориального общественного самоуправления представили свои заявки на участие в конкурсе. Всего было подано 495 пакетов документов, в финал вышли 35 объектов благоустройства. Надо сказать, что оценочной комиссии было непросто принять решение и выбрать лучших. Год от года мастерство номинантов растет: появляются новые оформительские решения, применяются более современные материалы, люди стремятся не просто облагородить пространство, а наполняют его смыслом.

– В результате проведения конкурса в каждом микрорайоне появились образцовые клумбы и палисадники, детские игровые площадки, ухоженные, красивые и благоустроенные дворы. Фоторепортаж выездных мероприятий городской конкурсной комиссии можно посмотреть на портале омской мэрии и сайте омских КТОСов, – отметила директор департамента общественных отношений и социальной политики администрации города Радмила Мартынова. – Конкурс «Омские улицы» доказывает, что каждый житель нашего города в силах сделать его более привлекательным и уютным.

Лучшие палисадники и детские площадки

По итогу рассмотрения заявок и посещения самих объектов победителем в номинации «Лучший двор многоквартирного дома» стал уютный дворик дома № 34 по улице Перелета, а лучшей улицей частного сектора признана улица Новая в поселке Большие Поля.

Самая красивая и функциональная детская площадка, по мнению жюри и, конечно же, местных жителей, расположена во дворе дома № 3 микрорайона «Загородный». Лучшую клумбу в этом году высадили во дворе дома № 5/2 по улице Вострецова. Самый интересный палисадник в микрорайонах многоэтажной застройки оказался у дома № 28 по улице Карбышева, в частном секторе — у дома № 46 по улице 18-й Рабочей.

– Конечно, мы рады своей победе, – поделился эмоциями старший по дому из микрорайона «Загородный» Дмитрий Тальков. – Наши соперники тоже приложили немало усилий и были достойны победы. Спасибо администрации города за то, что проводятся такие конкурсы, за то, что мы можем получать реальную финансовую поддержку на дальнейшие проекты.

Стоит отметить, что мэрия не ограничилась премированием абсолютных победителей. Заслуженные награды получили обладатели вторых и третьих мест. Полный список размещен на портале администрации города омск.рф.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Потрясающие ландшафтные решения и очень красивые дворы»

Мэр Оксана ФАДИНА:

– Сегодня мы видим просто потрясающие ландшафтные решения, очень красивые дворы, изменился и сам подход омичей к вопросу благоустройства территорий. Самое отрадное то, что практически все проекты прошлых лет сохранены и поддерживаются горожанами в достойном состоянии.

Мы будем и дальше поддерживать такие замечательные начинания. Мы уверены, что число конкурсантов будет только расти.

В городской администрации подвели итоги конкурса «Омские улицы», который проводится ежегодно в округах. Торжественное мероприятие, на котором победители получили положенные им поздравления и подарки, прошло в ДК «Сибиряк».

«В силах каждого жителя города сделать его более привлекательным»

Все 77 комитетов территориального общественного самоуправления представили свои заявки на участие в конкурсе. Всего было подано 495 пакетов документов, в финал вышли 35 объектов благоустройства. Надо сказать, что оценочной комиссии было непросто принять решение и выбрать лучших. Год от года мастерство номинантов растет: появляются новые оформительские решения, применяются более современные материалы, люди стремятся не просто облагородить пространство, а наполняют его смыслом.

– В результате проведения конкурса в каждом микрорайоне появились образцовые клумбы и палисадники, детские игровые площадки, ухоженные, красивые и благоустроенные дворы. Фоторепортаж выездных мероприятий городской конкурсной комиссии можно посмотреть на портале омской мэрии и сайте омских КТОСов, – отметила директор департамента общественных отношений и социальной политики администрации города Радмила Мартынова. – Конкурс «Омские улицы» доказывает, что каждый житель нашего города в силах сделать его более привлекательным и уютным.

Лучшие палисадники и детские площадки

По итогу рассмотрения заявок и посещения самих объектов победителем в номинации «Лучший двор многоквартирного дома» стал уютный дворик дома № 34 по улице Перелета, а лучшей улицей частного сектора признана улица Новая в поселке Большие Поля.

Самая красивая и функциональная детская площадка, по мнению жюри и, конечно же, местных жителей, расположена во дворе дома № 3 микрорайона «Загородный». Лучшую клумбу в этом году высадили во дворе дома № 5/2 по улице Вострецова. Самый интересный палисадник в микрорайонах многоэтажной застройки оказался у дома № 28 по улице Карбышева, в частном секторе — у дома № 46 по улице 18-й Рабочей.

– Конечно, мы рады своей победе, – поделился эмоциями старший по дому из микрорайона «Загородный» Дмитрий Тальков. – Наши соперники тоже приложили немало усилий и были достойны победы. Спасибо администрации города за то, что проводятся такие конкурсы, за то, что мы можем получать реальную финансовую поддержку на дальнейшие проекты.

Стоит отметить, что мэрия не ограничилась премированием абсолютных победителей. Заслуженные награды получили обладатели вторых и третьих мест. Полный список размещен на портале администрации города омск.рф.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Потрясающие ландшафтные решения и очень красивые дворы»

Мэр Оксана ФАДИНА:

– Сегодня мы видим просто потрясающие ландшафтные решения, очень красивые дворы, изменился и сам подход омичей к вопросу благоустройства территорий. Самое отрадное то, что практически все проекты прошлых лет сохранены и поддерживаются горожанами в достойном состоянии.

Мы будем и дальше поддерживать такие замечательные начинания. Мы уверены, что число конкурсантов будет только расти.