Собери в школу по честным ценам

СЕГОДНЯ 07:00 2018-08-16T13:51:56+03:00

С 31 июля по 03 сентября в сети магазинов-дискаунтеров «АМИГО» началась школьная ярмарка «Собери ребенка в школу по честным ценам»

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«АМИГО» предлагает школьные рюкзаки по цене от 299 рублей

наборы ручек, карандашей и фломастеров под собственной торговой маркой, которые отличаются хорошим качеством и низкой ценой.

Для любителей творчества есть наборы цветной бумаги, картона, пластилина, гуашь и акварель. Необходимые каждому школьнику пеналы и канцелярские наборы. В «АМИГО» вы найдете нечто особенное, например, набор мраморных карандашей, набор ручек со стирающимися чернилами.

Только с 14 августа по 03 сентября в сети магазинов-дискаунтеров «АМИГО» будет действовать бескомпромиссная цена на тетради 12 листов (клетка/линейка) по 0 рублей 98 копеек за штуку*.

В «АМИГО» найдутся выгодные предложения не только для школьников, но и для студентов и сотрудников офисов. Так, набор белой бумаги А4 100 листов в «АМИГО» стоит всего 69 рублей.

К школьному сезону «АМИГО» приготовил не только канцелярские принадлежности. Для ежедневного сбора ребенка в школу вы найдете разнообразный ассортимент контейнеров и пакетов для еды. Для решения проблем со сменной обувью «АМИГО» предлагает специальный мешок-рюкзак по цене всего за 59 рублей. Заботливые родители смогут найти наборы светоотражающих наклеек.

АМИГО – нужные товары по низким ценам!

Подробная информация в магазинах-дискаунтерах «АМИГО», в социальных сетях:

https://vk.com/amigo.shops

https://ok.ru/amigo.shops

http://instagram.com/amigo_shops

Мы рады видеть Вас ежедневно по адресу:

г. Омск, пр. К. Маркса, 39;

г. Омск, пр. Комарова, 2 (Автовокзал);

г. Омск, пр. К. Маркса, 29 (ТЦ «Голубой огонек»);

г. Омск, пр. Комарова,6/1 (ТЦ «Маяк МОЛЛ»);

г. Омск, ул. Гуртьева,25;

г. Омск, ул.Б.Хмельницкого,214;

г. Омск, ул. Заозерная,11/1 (ТК «Первомайский»);

г. Омск, ул. Багратиона,4;

г. Омск, ул. Академика Павлова,22.

(*все упомянутые цены, действуют на момент выхода статьи).

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