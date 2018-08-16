В правительстве Омской области произошло громкое увольнение

СЕГОДНЯ 12:53 2018-08-16T13:51:56+03:00

В отставку ушел замминистра строительства и ЖКХ региона Александр Фрикель

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Сегодня, 16 августа, ушел в отставку заместитель регионального министра строительства и ЖКХ Александр Фрикель. Распоряжение об этом подписано в областном правительстве.

Как пояснили «СуперОмску» в правительстве Омской области, чиновник уходит в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Отставка Фрикеля не связана с процедурными моментами. Чиновник покидает государственную службу окончательно.

Александр Фрикель занимал должность замминистра в февраля. Перед этим он также работал в ведомстве - до января 2017 года.

Напомним, что недавно в областном минстрое сменился и руководитель. С июля эту должность занимает 29-летний Антон Заев.