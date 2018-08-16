Полициейские преследовали по Омску подростка на мотоцикле и составили на него 7 протоколов

СЕГОДНЯ 10:25 2018-08-16T10:25:19+03:00

Пытаясь скрыться, юный нарушитель, ехавший без шлема и документов, несколько раз проехал на красный свет [фото]

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ЧП произошло минувшей ночью в Омске. Пока горожане спали, в третьем часу ночи на улице Лукашевича инспекторы ДПС заметили мотоцикл «Кавасаки», водитель которого ехал без шлема. Полицейские потребовали его остановиться, но тот в ответ только прибавил скорость и направился в сторону улицы Заозерная. Автоинспекторы бросились за нарушителем.

Люди в форме преследовали мотоциклиста-лихача до улицы Нефтезаводской. Там его удалось остановить.

Оказалось, что за рулем транспорта был 17-летний подросток без прав. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, на юного нарушителя, устроившего погоню, составили сразу семь административных материалов. Первый - за то, что ехал без шлема. Второй - за то, что не остановился по требованию полицейского. Еще три - за езду без прав, без документов на транспортное средство и за управление транспортом без государственного регистрационного знака. Еще два протокола составили за проезд на красный свет.

Вероятно, после такого ночного приключения родителей гонщика ждет неприятный разговор. Полицейских наверняка заинтересует, почему несовершеннолетний по ночам носится по омским магистралям вместо того, чтобы спать в своем доме.