Омский «Авангард» переехал в Балашиху на 3-5 лет

СЕГОДНЯ 09:42 2018-08-16T09:42:34+03:00

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Генеральный директор ледового дворца им. Ю. Е. Ляпкина, что находится в подмосковном городе балашиха, Александр Бахтин дал интервью местному телеканалу. В эфире он заявил, что омский хоккейный клуб «Авангард» перехал на местную арену на три года, а то и на все пять лет.

- Думаю, что клуб "Авангард" будет у нас базироваться минимум три года, максимум - пять лет, - сказал Александр Бахтин.

Напомним, что нынешний сезон КХЛ омские «ястребы» начнут домашние игры именно в Балашихе. Несколько недель назад стало известно, что наша "Арена Омск" стала опасной - здание срочно закрыли из-за треснувшего фундамента. Сотрудников не пускали внутрь, там работали эксперты. Результат технико-строительной экспертизы обещали огласить до 13 августа, но и сегодня все причастные хранят молчание. Здание начали обносить забором - мол, для безопасности окружающих.

По всей вероятности, омские болельщики действительно долго не смогут увидеть домашние игры "Авангарда", а вот позволить себе поездки в Балашиху смогут далеко не все.

- Улетели наши "ястребы", - острят в социальных сетях омичи.