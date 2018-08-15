Приходи ко мне лечиться и кайман, и лисица: ветеринар рассказала о том, каких экзотических животных заводят омичи

СЕГОДНЯ 10:05 2018-08-15T10:15:06+03:00

А еще – почему, покупая даже «простую» черепашку, нужно заглядывать в интернет

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Омичи все чаще заводят в своих квартирах экзотических животных. Сегодня словами «У меня дома живет хорек (енот, удав или мохнатый паук и шипящие мадагаскарские тараканы)» никого не удивишь». А есть еще и сибиряки, которые селят у на квадратных метрах себя питонов, лис и крокодилов! Как и привычные нам коты с собаками, все эти экзоты тоже частенько болеют. Но вот принимают редких пациентов далеко не в любой ветклинике. Полина Смыслова – омский Айболит, к которому лечиться приходят самые разные животные.

«Комсомолка» поговорила с «зверским» доктором о ее работе и необычных пациентах.

«Начала лечить экзотических животных в 15 лет»

– Мне 28 лет. Я из семейной династии ветврачей. У меня дедушка, бабушка, мама, папа – ветеринарные врачи. Я всегда знала, что будут тоже ветеринарным врачом, о другой профессии мыслей не было. Питомцы у нас дома были постоянно – много разных, в том числе – подобранных улиц.

В 2012 году я окончила аграрный университет с красным дипломом, в 2017 году защитила диссертацию.

Своих первых пациентов, конечно, помню. Начала сотрудничать с магазином экзотических животных, когда мне было 15 лет. Тогда – в 2002 году – вообще не было врачей, которые серьезно ими занимались бы.

А это к нашему Айболиту заглянул на прием фазанФото: Личный архив

«Кошки за 300 тысяч, приматы и синеязыкие сцинки»

– Сейчас у омичей много экзотических животных, которых доставляют сюда иногда и контрабандным путем. В моей практике, наверное, самые редкие пациенты - это приматы, крупные кошки. Крупные кошки – сервалы – это единичные случаи, потому что цена этих кошек 300 тысяч, а то и больше. Попадаются экзотические рептилии, например, синеязыкие сцинки. Для коллег, например, из Москвы, это довольно частые случаи, у нас – нет.

Какой самый-самый редкий пациент, который у меня был? Это лисенок фенек. Он приходил просто на вакцинацию.

Эублефара врач оперировала под наркозом и сделала ему (точнее - ей) кесарево сечениеФото: Личный архив

«Невозможно взять кровь у пациента, который весит 35 граммов»

Самое сложное в приеме таких пациентов – очень мало мирового опыта в лечении экзотических животных, в отличие от тех же кошек, собак и сельскохозяйственных животных. Вся литература не находится в открытом доступе, она на иностранном языке, часть литературы – очень дорогая. Не известны у многих видов определенные физиологические показатели.

Что еще сложного? У маленького пациента, если он весит 35 граммов, невозможно взять кровь на 18 показателей биохимии, хотя у кошки это можно сделать без проблем. Это затрудняет диагностику.

Я никогда не возьмусь за операцию, которую я точно не смогу провести, технику которой я не знаю, нет достаточно литературы

«Все животные ветеринаров не любят»

Нападают ли пациенты на меня? Да, бывает. Например, хищные птицы, которых подбирают на улице и приносят ко мне. Кайманы любят нападать. Змеи, даже не ядовитые, например, сетчатые питоны, бывают агрессивными и пытаются наброситься. Вообще все животные ветеринаров не любят. Те же собаки. Но мы к этому привыкаем.

Ветеринар советует омичам, которые решили завести даже простую черепашку, сначала побольше почитать о содержании в ИнтернетеФото: Личный архив

«Хозяин бросил черепаху в стену и отказался лечить, когда узнал, сколько это стоит»

Жертвами нечеловеческого отношения становятся очень многие животные. Самые вопиющие случаи, на мой взгляд, – это степные среднеазиатские черепахи. Их еще при продаже рекомендуют селить на опилках или вообще по полу пускать. Это приводит к серьезнейшим проблемам: острой почечной недостаточности, гемморагическому синдрому и т.д. Я считаю: это и есть нечеловеческое отношение. Сейчас абсолютно все можно прочитать в Интернете, абсолютно все узнать, и когда человек берет такую черепаху, садит ее на пол, кормит капустой, животное медленно умирает.

Когда люди говорят «Так же все держат!», я всегда повторяю: так делают только безграмотные. Это то же самое, что человека посадить в подвал, где нет света, холодно и сыро. Он не доживет до старости, а погибнет от болезни.

Еще пример жестокого обращения с животным в моей практике – пьяный хозяин бросил черепаху в стену. Пластрон разбился на мелкие кусочки. В принципе черепаху можно было собрать, полечить. Но когда хозяин узнал, что лечение будет стоить 3 тысячи рублей (а это небольшая, честно скажем, сумма, я посчитала по минимуму) он отказался и забрал черепаху домой. Забрал умирать. И сколько она мучилась, я не знаю. К сожалению, в таких случаях закон не на моей стороне. Животное является собственностью человека, и я не могу у него ее забрать, обвинив его в жестоком обращении, потому что с нашим законами это невозможно.