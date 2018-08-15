«Боялась, что не поверят»: омские следователи рассказали, почему девочка 5 лет покрывала отца-насильника

СЕГОДНЯ 08:43 2018-08-15T09:04:35+03:00

Сам педофил в суде заявил, будто это родная дочь соблазнила его сама

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Следователи рассказали подробности громокого дела, по которому на днях суд вынес приговор.

На скамье подсудимых оказался 44-летний житель Центрального округа, обвиняемый в надругательстве над собственной дочерью. Оказалось, что мужчина в течение пяти лет насиловал ребенка. Девочке, когда началась эта страшная история, было всего 12 лет.

- Не дай бог, кому расскажешь, - говорил отец, надевая портки.

И этих слов хватало, чтобы малышка годами хранила мерзкую тайну. Боялась, что папаша побьет ее. Да и вообще была уверена: мать и бабушка попросту не поверят ее словам.

В 2017 году подросток поступила в училище и проболталась новым подругам о том, что происходит, пока никого, кроме отца, нет в доме. Те, конечно, сказали идти в полицию, но перепуганная девушка только повторяла: он больше не будет. Когда педофил снова стал домогаться до дочери, та рассказала об этом педагогам, а те обратились в правоохранительные органы.

Омича судили. И на процессе извращенец признался: да, секс с дочерью у него был. Только вот никого пять лет подряд он не насиловал. По его словам, когда девочке исполнилось 16 лет, она сама его соблазнила.

- Нам удалось доказать, что девочка говорила правду, слова обвиняемого были опровергнуты в ходе следствия, - прокомментировала "Комсомолке" следователь СО по Центральному округу Кристина Ланганц.

В итоге омичу вынесли вполне суровый приговор - он проведет в колонии строгого режима 13 лет.

Поражает в этой истории и то, что насилия в семье долгие годы никто не замечал. Семья - многодетная характеризовалась положительно, на учете никогда не стояла. Отец (официально он, кстати, безработный. - Прим. Авт.) ранее проблем с законом никогда не имел.