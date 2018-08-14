«Трагедия могла бы быть больше»: «Авангард» прокомментировал закрытие «Арены Омск»

СЕГОДНЯ 14:50 2018-08-14T14:57:16+03:00

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Утром вторника внимательные омичи заметили, что вокруг злополучной «Арены Омск» начал расти металлический забор. Горожане запереживали: с чего бы это? Ведь накануне должны были сообщить результаты строительно-технической экспертизы, но в хоккейном клубе и областном правительстве раскрывать тайны не спешат. Официальных заявлений о состоянии ледовой арены не появилось, зато забор – нате, пожалуйста.

Напомним, несколько недель назад появилась информация о том, что фундамент дал трещину и внутрь никого из сотрудников не пускают. «Авангард» стал искать площадку, на которой начнет новый сезон, и остановился на подмосковной Балашихе.

Сегодня хоккейный клуб опубликовал ролик для болельщиков. На видео игроки руководство обещают отстоять честь Омска «на чужбине».

– Дворец спорта, где дом «Авангарда», попал в аварийную ситуацию. Нам пришлось его временно закрыть. Но, поверьте мне, трагедия могла бы быть ещё больше, если бы что-то произошло на арене и погибли люди, - сказал председатель совета директоров ХК Александр Крылов.

Пресс-служба «ястребов» прокомментировала и появление забора вокруг ледовой арены:

– В рамках проведения экспертных работ по оценке текущего состояния «Арены Омск» здание спортивного комплекса огораживается забором, чтобы обеспечить безопасность прохожих и других людей, оказавшихся в непосредственной близости от стадиона. Это необходимая мера, которая требуется при проведении столь масштабной экспертизы.

В этой истории удивляет то, что экспертиза арены идет не одну неделю, а вспомнили о безопасности горожан только сейчас. Мало того – на День города здесь же на площади проходил концерт группы «Серебро», на который пришло около 50 тысяч омичей. И все они могли подходить к злополучному зданию. Нонсенс.