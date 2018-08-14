Омский спасатель помог китайскому путешественнику, сплавляющемуся по Иртышу

СЕГОДНЯ 11:38 2018-08-14T11:47:32+03:00

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41-летний Чжили Хоу теперь на собственном опыте знает, что означает русская поговорка «как до Китая пешком». Добирается он, правда, хоть и своим ходом, но все-таки по Иртышу на байдарке. Своим ходом он путешествует из Китая в Россию. Отчаянный экстремал планирует добраться по реке до Ханты-Мансийска.

На протяжении всего пути его безопасность обеспечивают сотрудники МЧС. Единственное средство связи, которое Чжили взял с собой - это сотовый телефон. По нему он связывается со своим переводчиком Ваном, и тот по громком связи объясняет российским спасателям, как себя чувствует путешественник и что ему требуется.

- Я очень доволен, как организован контроль путешествия моего товарища, - поблагодарил спасателей переводчик и товарищ путешественника Ван. - По несколько раз на дню мне звонят сотрудники МЧС, узнают о состоянии Чжили, контролируют безопасность и уточняют местонахождение. Я спокоен за него, ведь знаю, что столько людей готовы прийти на помощь.

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области

Вместе с сотрудниками МЧС китайский турист составил карту маршруту, изучил их рекомендации по безопасному нахождению на воде. После этого спасатели обследовали байдарку и дали практические советы по турпоходу. Как и большинство восточных людей, Чжили отличается пунктуальностью и в точности исполняет все рекомендации. Накануне в Большеречье его встретил госинспектор Николай Фаистов.

- Я знал, когда он будет на территории нашего участка, и ждал на берегу, - рассказал подробности встречи государственный инспектор Большереченского участка ГИМС Николай Фаистов. - Завидев его байдарку издали, мы подали сигнал. Встреча состоялась. Узнали, что сплав проходит благополучно. Еще раз напомнили основные правила безопасности на водных объектах. Особенно, что в темное время суток передвигаться по воде опасно и запрещено. Мы передали туристу необходимый запас продуктов и воду. Он рассказал, что давно мечтал изучить местную природу и познакомиться с российским народом. Ему все нравится.

Также житель Поднебесной побывал в Таре. Сейчас он находится уже за пределами Омской области.