В часе езды от Омска археологи раскопали поселение бронзового века

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-13T14:50:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В районе поселка Новоомский, расположенного по Русско-Полянскому тракту, к 2020 году планируют возвести газораспределительную станцию. Как выяснилось, на всех территориях, где не проводились обследования ранее, необходима государственная экспертиза. Изучают, представляет ли местность археологическую ценность.

- На взгляд обычного человека там нет ничего примечательного – равнина, которая до сих пор распахивается под посевы, - рассказывает представитель НПО «Архео» Максим Грачев, проводивший раскопки. - Но мы отметили перспективный участок слева от трассы - в пойме Иртыша. Там мы сделали несколько шурфов – углублений площадью метр на метр. И ожидания оправдались – в одном из них обнаружили осколки древней посуды. Она принадлежит к эпохе позднего бронзового века. Скорее всего, посуда разбилась и хозяйка ее выкинула, а спустя 3 тысячи лет мы ее нашли.

Как выяснилось, в этом месте располагалось древнее поселение. Часть глиняных керамических горшков находилась совсем неглубоко. Посуду откопали практически сразу под слоем дерна. По предположению ученых, в начале 20 века это поле обрабатывалось плугом. Он и мог поднять на поверхность слои, залегавшие ниже.

Возраст находки исследователи пока определили на глаз. Поскольку раскопки в нашем регионе ведутся более 80 лет, ученые уже могут определять принадлежность артефакта по аналогии. На обнаруженные под Новоомском черепки нанесен характерный рисунок – оттиск гребенчатого штампа. Получается след, похожий ни отпечаток расчески с крупными зубьями. На горлышке горшка другой узор – похожий на елочку, нарисованную ребенком.

- У нас не было задачи исследовать этот участок. Пока важно определить границы поселения и передать все документы в региональное министерство культуры. После чего его добавят в список выявленных объектов и поставят на охрану. Со строителями газопровода придется искать компромисс – ветку необходимо сдвинуть метров на 50-70. Не думаю, что из-за этого будет слишком большой разбег в смете, - объясняет Максим Грачев. – В любом случае, по закону на месте археологического памятника строить нельзя.

Осенью здесь начнут работы археологи. Скорее всего, найдут древнее захоронение, а также жилища в виде котлованов, кости древних животных, керамику, бронзовые, костяные и каменные вещи. Участок, по словам Грачева, представляет научный интерес. Станет ли он туристическим местом, пока не понятно. Несмотря на то, что находится поселение в часе езды от Омска, добраться до него сложно. Последние два километра пути можно пройти только пешком по болотистой местности. Так что в ближайшее время этот маршрут может привлечь лишь любителей экстремального отдыха. А до окончания раскопок туда и вовсе нельзя заходить.