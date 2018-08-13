2018-08-13T09:33:18+03:00
Общество

Омич, находящийся в коме в Германии, идет на поправку

После операции состояние Руслана Сабаралеева значительно улучшилось
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Руслан с женой целый год копили деньги, чтобы показать детям Германию.Руслан с женой целый год копили деньги, чтобы показать детям Германию.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Врачи клиники Ганновера, где прооперировали 31-летнего Руслана Сабаралеева, дают положительный прогноз. Пока омич все еще находится в медикаментозном сне, но его жизнь уже вне опасности.

Напомним, мужчина с женой и двумя маленькими дочками приехал в гости к родственникам в небольшой городок Лер. Внезапно ему стало плохо. С приступом панкреатита Руслан попал в местную больницу. Но за три недели лечения воспаление только усилилось.

- Я не знаю, на что надеялся местный врач. Он потом сознался, что никогда раньше не имел дела с такими заболеваниями. У мужа начался панкреонекроз, начали отказывать почки, встал кишечник. Медики сказали, что уже помочь ничем не могут. Нужно срочно искать клинику, которая согласится взяться за сложную операцию, - вспоминает жена Руслана Александра.

Одновременно у Руслана закончилась страховка. При этом выяснилось, что выплаченные по договору 35 тысяч евро не покрыли стоимость лечения. 12 тысяч Сабаралеевы остались должны. Родным умирающего омича при помощи консульства России в Германии удалось добиться транспортировки омича в Ганновер. В местной клинике ему сделали жизненно важную операцию.

- Сейчас Руслану очищают кровь, - рассказывает сестра Руслана Нуржиян Флек. - Как только закончат эти процедуры, начнут ставить антибиотики. Сначала врачи говорили, что потребуется три операции. Потом оказалось, что одной достаточно. Состояние уже стабильное, брат идет на поправку. Он пока спит, но врачи говорят, что с ним надо разговаривать, держать его за руку. Его жена, Саша, целыми днями дежурит у него в палате. Она с детьми перебралась к другим родственникам в Вольфсбург. Он в 80 км от Ганновера. Этот путь туда и обратно она преодолевает, чтобы навестить мужа. Самое страшное - когда он лежал один в чужой стране без помощи - позади.

Тем временем, оплачивать операцию и реабилитацию в немецкой клинике Сабаралеевым придется самостоятельно. Окончательную сумму им пока не назвали, но уже сейчас понятно, что она будет очень большой. Семье помогают неравнодушные люди из России и Германии. Пока общими усилиями удалось собрать 2 млн рублей. Потребуется, в несколько раз больше. Узнать, как помочь, можно по т. 8-953-390-50-26.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителю Омска, умирающему в Германии, сделали операцию

Родным Руслана Сабаралеева удалось добиться, чтобы ему выделили специальный самолет для транспортировки (Подробнее...)

«Спасти жизнь за 24 часа»: Омича, попавшего в реанимацию в Германии, грозят через сутки отключить от аппаратов

Семье необходимо собрать 4 млн рублей за услуги клиники, а в минздраве решают вопрос о его доставке на родину (Подробнее...)

Россиянин из Омска медленно умирает в немецкой клинике: Сутки в больнице стоят 3 тысячи евро (Далее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авария подлодки «Курск» спустя 18 лет: Взорвавшуюся торпеду должны были отозвать
«Комсомолка» выяснила, как Борис Ельцин изменил взорвавшуюся торпеду, из-за чего американцы после аварии с «Курском» подумали о начале войны, и почему к гибели экипажа могла привести капля воды [фото, видео]
Приключения москвича в России: Почему над Челябинском чёрное небо
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Более 2 тысяч снимков со всего мира поступило на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, продолжается. За две недели со дня старта на сайте уже опубликовано 2300 снимков. Свои работы присылают фотографы из 30 стран мира
5 советов от Роскачества: как выбрать лучшие яблоки
Эксперты проверят яблоки с рынков, из магазинов и обычных дач, чтобы узнать, есть ли там пестициды, и сколько в сезонных фруктах пользы. А пока объясняют, можно ли по внешнему виду понять, какие яблоки самые вкусные
Приключения москвича в России: Томск со времен Чехова изменился мало — вот только женщины вытеснили мужчин
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
Омский Роспотребнадзор изъял из оборота сладости с кишечной палочкой
Приглашаем на 25 Межрегиональный фестиваль молодежных театров и команд КВН «БУМ-2018»!
В Омске на Юбилейном мосту установили центральный пролет
На рабочей неделе в Омск придут туманы и жара
В Омске нашли еще одну потерявшуюся 81-летнюю пенсионерку
Родные погибших при обрушении казармы в Светлом будут знакомиться с материалами дела в Омске
«ОмскВодоканал» объявил об отключении воды
Омский художник с помощью граффити ищет дом для кота
В Омске в Нефтяниках прохожие наткнулись на труп мужчины
В Омске в аварии погиб маленький ребенок
Тело пропавшей под Омском пенсионерки нашли возле дач
В лагере в Омской области отравились 10 детей
«Мостовик» потребовал вернуть плиты недостроенного омского метро стоимостью 25 млн
В страшной аварии на трассе Омск - Тюмень пострадал годовалый ребенок
В Омск снова вернется жара
Омский таксист уехал на вызов в Тюмень и пропал
В Омске отменили «Любинский.Live» из-за погоды
Омич устроил фотосессию на полигоне Надежденский
Жуткая авария в Омской области: "КамАЗ" расплющил иномарку
Еще 48 школ в Омской области получили новые школьные автобусы
Студенты сразу нескольких факультетов ОмГУПС могут остаться без дипломов
В парке архиепископа Сильвестра высадят 1300 деревьев и кустов
Замминистра экологии и природных ресурсов РФ Денис Храмов оценил экологические проекты «ОмскВодоканала»
Синоптики рассказали, какой будет погода в Омске в выходные
В Омске угонщиков-рецивистов поймали по отпечаткам пальцев
В МЧС рассказали о загоревшемся на омском предприятии бензовозе
С начала года авиабилеты в Омске подорожали в 1,5 раза
В «Омскэнерго» подготовка к зиме идет по графику