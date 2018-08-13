Омич, находящийся в коме в Германии, идет на поправку

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-13T09:33:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Врачи клиники Ганновера, где прооперировали 31-летнего Руслана Сабаралеева, дают положительный прогноз. Пока омич все еще находится в медикаментозном сне, но его жизнь уже вне опасности.

Напомним, мужчина с женой и двумя маленькими дочками приехал в гости к родственникам в небольшой городок Лер. Внезапно ему стало плохо. С приступом панкреатита Руслан попал в местную больницу. Но за три недели лечения воспаление только усилилось.

- Я не знаю, на что надеялся местный врач. Он потом сознался, что никогда раньше не имел дела с такими заболеваниями. У мужа начался панкреонекроз, начали отказывать почки, встал кишечник. Медики сказали, что уже помочь ничем не могут. Нужно срочно искать клинику, которая согласится взяться за сложную операцию, - вспоминает жена Руслана Александра.

Одновременно у Руслана закончилась страховка. При этом выяснилось, что выплаченные по договору 35 тысяч евро не покрыли стоимость лечения. 12 тысяч Сабаралеевы остались должны. Родным умирающего омича при помощи консульства России в Германии удалось добиться транспортировки омича в Ганновер. В местной клинике ему сделали жизненно важную операцию.

- Сейчас Руслану очищают кровь, - рассказывает сестра Руслана Нуржиян Флек. - Как только закончат эти процедуры, начнут ставить антибиотики. Сначала врачи говорили, что потребуется три операции. Потом оказалось, что одной достаточно. Состояние уже стабильное, брат идет на поправку. Он пока спит, но врачи говорят, что с ним надо разговаривать, держать его за руку. Его жена, Саша, целыми днями дежурит у него в палате. Она с детьми перебралась к другим родственникам в Вольфсбург. Он в 80 км от Ганновера. Этот путь туда и обратно она преодолевает, чтобы навестить мужа. Самое страшное - когда он лежал один в чужой стране без помощи - позади.

Тем временем, оплачивать операцию и реабилитацию в немецкой клинике Сабаралеевым придется самостоятельно. Окончательную сумму им пока не назвали, но уже сейчас понятно, что она будет очень большой. Семье помогают неравнодушные люди из России и Германии. Пока общими усилиями удалось собрать 2 млн рублей. Потребуется, в несколько раз больше. Узнать, как помочь, можно по т. 8-953-390-50-26.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителю Омска, умирающему в Германии, сделали операцию

Родным Руслана Сабаралеева удалось добиться, чтобы ему выделили специальный самолет для транспортировки (Подробнее...)

«Спасти жизнь за 24 часа»: Омича, попавшего в реанимацию в Германии, грозят через сутки отключить от аппаратов

Семье необходимо собрать 4 млн рублей за услуги клиники, а в минздраве решают вопрос о его доставке на родину (Подробнее...)

Россиянин из Омска медленно умирает в немецкой клинике: Сутки в больнице стоят 3 тысячи евро (Далее...)