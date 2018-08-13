2018-08-13T07:59:09+03:00
Происшествия

В Омске посадили отца, насиловавшего дочь в течение 5 лет

В колонии он проведет 13 лет
Ксения УГЛАНОВА
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Отморозок половой связи с собственной дочерью не стал отрицать. На все обвинения он заявил: когда дочери стукнуло 16-ть, она сама его соблазнила.Отморозок половой связи с собственной дочерью не стал отрицать. На все обвинения он заявил: когда дочери стукнуло 16-ть, она сама его соблазнила.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Омске вынесли приговор по уголовному делу 44-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании собственной дочери.

Долгие годы жертва домашнего насилия скрывала от всех правду - так боялась родного отца. По данным следствия, в первый раз отец набросился на нее, когда малышке было всего 12 лет. Продолжались интимные домогательства в течение пяти долгих лет. Все это время ребенок молчал, из-за постоянных угроз боялся признаться и матери, и бабушке. Лишь в 17, когда подросток поступила в училище, она поделилась секретом с подругами. Те не смогли утаить чужую тайну, и слухи дошли до педагогов. Те и забили тревогу. Взрослые обратились за помощью в полицию, и отца вскоре задержали.

Кстати, сам отморозок половой связи с собственной дочерью не стал отрицать. На все обвинения он заявил: когда дочери стукнуло 16-ть, она сама его соблазнила.

Впрочем, Фемида извращенцу не поверила. Как сообщили в пресс-службе областного управления Следственного Комитета, омича приговорили к реальному сроку. В колонии строгого режима преступник проведет 13 лет.

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