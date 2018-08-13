2018-08-13T07:16:10+03:00
Происшествия

Силовики выясняют, по чьей вине в омском загородном лагере заболели дети

Следственный комитет и прокуратура начали проверки в "Юбилейном", а лагерь закрыли
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: официальный сайт лагеря "Юбилейный"Фото: официальный сайт лагеря "Юбилейный"
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О ЧП в детском лагере ДОЛ "Юбилейный" стало известно накануне. Родители отдыхавших там детей заявили, что 60 человек отравились. Многих ребятишек домой забрали, от госпитализации отказались. Но нескольких все же пришлось отвезти в больницу.

Работу лагеря "Юбилейный" приостановили, всех оставшихся детей оперативно вывезли. В областном минздраве прокомментировали происшествие.

– У госпитализированных детей взят материал на исследование. Возбудитель вирусной кишечной инфекции - норовирус - не обнаружен. Все дети чувствуют себя хорошо, состояние удовлетворительное, проявлений кишечной инфекции за время госпитализации не было, – добавили в минздраве.

Между тем, происшествием заинтересовались силовики. В областном управлении Следственного комитета начали проверку. Разбирается в случившемся и прокуратура.

- По результатам проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц, ответственных за безопасное пребывание несовершеннолетних в лагере, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что это не первый случай отравления детей на отдыхе нынешним летом. В июне подобный инцидент случился в лагере "Солнечная поляна". Кстати, проверка Роспотребнадзором лагерей Омской области показала: санитарных нарушений там масса. В оздоровительном лагере плохо убирали, элементарно не было мыла и туалетной бумаги.

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