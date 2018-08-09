2018-08-09T10:43:22+03:00
Происшествия

В Омске полицейские задержали лжеколлегу

Очевидцы сняли момент задержания неадекватного мужчины в форме [фото, видео]
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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В паблике "ЧП Омск" социальной сети «ВКонтакте» очевидцы рассказали о странном событии, случившемся накануне на Привокзальной площади. Сотрудники правоохранительных органов задержали человека в форме.

Произошло это около 18-19 часов неподалеку от железнодорожного вокзала. На выложенных в Сеть кадрах видно, что мужчина в форме полицейского сидит на газоне и слегка раскачивается. Силовики берут его под руки и уводят. Мужчина, которого проводят мимо камеры, выглядит не совсем адекватным и напоминает пьяного человека. В этот же момент можно рассмотреть форму вблизи: из-за цвета и нашивок ее не отличить от настоящей. Единственное - у незнакомца нет на погонах ни звезд, ни других знаков, определяющих звание.

В пресс-службе УМВД России по Омской области "Комсомолке" сообщили, что задежанный не является сотрудником полиции. Его доставили в ближайшее отделение полиции.

- Решается вопрос о привлечении к административной ответственности в рамках статьи КоАП "Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия", - добавили в ведомстве.

Был ли человек под действием психотропных препаратов, наркотиков или пьян, в полиции пояснить затруднились.

Повязали мужчину в форме в странном состоянии (08.08.2018). ЧП Омск - vk.com/chp55 Подпишитесь на горячую ленту новостей Омска и области: ДТП Происшествия Новости Интересные события Аварии Видеорегистраторы Дорожные войны Драки

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