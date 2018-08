«СимфоРокПарк»-2018 в Омске: программа мероприятия

СЕГОДНЯ 10:28 2018-08-09T10:41:37+03:00

На исходе лета омская филармония решила порадовать жителей города последним в этом сезоне мероприятием на свежем воздухе. В парке «На Королева» уже прошли фестиваль симфонической музыки и джаза, а теперь 18 августа омичей ждет «СимфоРокПарк». Насыщенная программа начнется после 12 часов, а завершится с заходом солнца, в 22 часа.

«Комсомолка» рассказывает, чем удивят музыканты и организаторы мероприятия гостей на сей раз.

«По следам бременских музыкантов»

В 12.30 откроет программу духовой оркестр под управлением Олега Романова. Музыканты исполнят старый добрый русский рок для детей, при этом на мультимедийном экране продемонстрируют фрагменты знаменитого мультфильма.

Регги и рок-н-ролл

С обеда на двух сценах, которые разместятся в парке «На Королева», будут исполнять рок музыканты из Москвы, Екатеринбурга и нашего города. В 13.40 гости праздника услышат группу «Прямой эфир», в 15.00 – столичный проект Above the Earth. В 16.40 на малую сцену выйдет группа с заковыристым названием Ngomajah, играющая кавер-версии известных композиций в стиле регги. В там же 19.00 омичей зовут послушать коллектив из Екатеринбурга The country pills, который сыграет зажигательный рок-н-ролл.

«Посвящение The Beatles»

В 17.30 на основной сцене сыграет для меломанов омский камерный оркестр под руководством новосибирского дирижера Рустама Дильмухаметова. В это время на траве у сцены ждут поклонников творчества легендарных «битлов». Слушателей ждут непревзойденные хиты, созданные четверкой из Ливерпуля: Yesterday, Yellow Submarine, Let It Be и многие другие.

Хиты «Гражданской обороны», Queen и Scorpions

В 20.30 на основную сцену выйдет симфонический оркестр. Под руководством главного дирижера коллектива Дмитрия Васильева музыканты хиты группы Queen, Survive, Pink Floyd, Europe, Scorpions, «Кино» и «Гражданской обороны».

По многочисленным просьбам омичей оркестр повторит программу «СимфоОбороны», которая собрала минувшей зимой небывалый аншлаг в стенах Концертного зала.

Аттракционы, игры и фотозоны

Как и на прежних мероприятиях в парке «На Королева» больших и маленьких гостей фестиваля ждут всевозможные развлечения: интерактивные площадки, аттракционы, игры, перфомансы. Будут открыты фотозоны, где можно будет сделать яркие снимки на память. Ну, и конечно, в течение всего дня омичи смогут вкусно поесть на многочисленных фукортах.

Сколько стоят билеты?

Билеты на мероприятие уже есть в продаже в городских кассах, в филармонии и на ее сайте. Причем купить их заранее – выгоднее, чем непосредственно на самом фестивале. Сейчас стоимость для взрослых – 250 рублей (на входе – 350), для школьников – 150 рублей, дети до 7 лет — бесплатно.