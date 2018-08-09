2018-08-09T10:41:37+03:00
Звезды

«СимфоРокПарк»-2018 в Омске: программа мероприятия

Омичей приглашают на 10-часовой фестиваль музыки под открытым небом - «СимфоРокПарк»
Ксения УГЛАНОВА
Поделиться:
Фото: Омская филармонияФото: Омская филармония
Изменить размер текста:

На исходе лета омская филармония решила порадовать жителей города последним в этом сезоне мероприятием на свежем воздухе. В парке «На Королева» уже прошли фестиваль симфонической музыки и джаза, а теперь 18 августа омичей ждет «СимфоРокПарк». Насыщенная программа начнется после 12 часов, а завершится с заходом солнца, в 22 часа.

«Комсомолка» рассказывает, чем удивят музыканты и организаторы мероприятия гостей на сей раз.

«По следам бременских музыкантов»

В 12.30 откроет программу духовой оркестр под управлением Олега Романова. Музыканты исполнят старый добрый русский рок для детей, при этом на мультимедийном экране продемонстрируют фрагменты знаменитого мультфильма.

Регги и рок-н-ролл

С обеда на двух сценах, которые разместятся в парке «На Королева», будут исполнять рок музыканты из Москвы, Екатеринбурга и нашего города. В 13.40 гости праздника услышат группу «Прямой эфир», в 15.00 – столичный проект Above the Earth. В 16.40 на малую сцену выйдет группа с заковыристым названием Ngomajah, играющая кавер-версии известных композиций в стиле регги. В там же 19.00 омичей зовут послушать коллектив из Екатеринбурга The country pills, который сыграет зажигательный рок-н-ролл.

Фото: Омская филармония

Фото: Омская филармония

«Посвящение The Beatles»

В 17.30 на основной сцене сыграет для меломанов омский камерный оркестр под руководством новосибирского дирижера Рустама Дильмухаметова. В это время на траве у сцены ждут поклонников творчества легендарных «битлов». Слушателей ждут непревзойденные хиты, созданные четверкой из Ливерпуля: Yesterday, Yellow Submarine, Let It Be и многие другие.

Хиты «Гражданской обороны», Queen и Scorpions

В 20.30 на основную сцену выйдет симфонический оркестр. Под руководством главного дирижера коллектива Дмитрия Васильева музыканты хиты группы Queen, Survive, Pink Floyd, Europe, Scorpions, «Кино» и «Гражданской обороны».

По многочисленным просьбам омичей оркестр повторит программу «СимфоОбороны», которая собрала минувшей зимой небывалый аншлаг в стенах Концертного зала.

Фото: Омская филармония

Фото: Омская филармония

Аттракционы, игры и фотозоны

Как и на прежних мероприятиях в парке «На Королева» больших и маленьких гостей фестиваля ждут всевозможные развлечения: интерактивные площадки, аттракционы, игры, перфомансы. Будут открыты фотозоны, где можно будет сделать яркие снимки на память. Ну, и конечно, в течение всего дня омичи смогут вкусно поесть на многочисленных фукортах.

Фото: Омская филармония

Фото: Омская филармония

ВОПРОС РЕБРОМ

Сколько стоят билеты?

Билеты на мероприятие уже есть в продаже в городских кассах, в филармонии и на ее сайте. Причем купить их заранее – выгоднее, чем непосредственно на самом фестивале. Сейчас стоимость для взрослых – 250 рублей (на входе – 350), для школьников – 150 рублей, дети до 7 лет — бесплатно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Главные русские фильмы второй половины 2018 года
«Комсомолка» составила список самых любопытных русских фильмов, которые выйдут в отечественный прокат во второй половине 2018 года. Среди них и хиты «Кинотавра», и потенциальные блокбастеры, рассчитанные на самую широкую аудиторию
«Она обладает уникальным даром убеждения»: Благодаря Пьехе в детском доме сделали ремонт и закупили посуду
Помощница Эдиты Пьехи Нина Чувашова впервые рассказала о том, как легенда отечественной эстрады стала ангелом-хранителем для десятков ленинградских сирот
Новости 24
Омич пытается отсудить у мэрии полмиллиона за травму на работе
Омич остановил мужчину, писавший на доме рекламу наркотиков, и тот на него напал
Синоптики рассказали, когда в Омск придет похолодание
Омич делал паленую водку со смертельно опасными ацетоном и метанолом
Омичи перестали увеличивать долги за тепло и горячую воду
АО «ТГК-11» готовит город к зиме
Сбербанк инвестирует 27 миллионов рублей в 6 стартапов внутреннего акселератора
В Омске задержали неадекватного мужчину в форме полицейского
В Омской области рабочие сорвались со строительных лесов
В Омске «КамАЗ» врезался в жилой дом
Омичей зовут бесплатно побывать на фестивале за городом
В Омской области с места аварии украли машину
В Омске прикрыли завод по производству водки из ацетона
Омск закупит только 75 автобусов из 150 запланированных
Экологический рейтинг городов: Омск на 128 месте
Рогозин рассказал, при каких условиях Центр имени Хруничева переедет в Омск