Мэр Оксана Фадина - жителям: Согласна, что сцена в Омской крепости была тесновата

СЕГОДНЯ 07:35 2018-08-08T07:47:55+03:00

После салюта люди даже не могли выйти из толпы. Фото: vk.com

Градоначальница обсудила с сибиряками в Instagram прошедший День города

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День города уже позади, а в социальных сетях продолжают его обсуждать. В целом омичам праздник понравился. Особенно сибирякам запомнился салют и концерты Полины Гагариной, группы "Серебро" и "Градусы".

Однако вместе с этим жители отметили и явные недостатки в организации. Один из главных недочетов, по мнению горожан, выбор места для проведения концерта Полины Гагариной. Люди считают, что Омская крепость - не самое подходящее место. Во-первых, она физически не смогла вместить всех желающих, а те, кто оказался там, жалуются на ужасную давку. О недостатках в организации Дня города омичи написали мэру Оксане Фадиной в Instagram.

- Спасибо огромное за очень красивый салют. Сцена в Омской Крепости была тесновата, в прошлом году на концерте группы "Сплин" и "Ёлки" на Соборной площади было просторней, - обратилась в Instagram к мэру одна из жительниц.

Оксана Фадина поблагодарила за отклик и ответила:

- Сцену обсудили сегодня, согласна, просто не ожидали такого аншлага, в следующем году подберем комфортнее, - написала мэр.

Обратили внимание жители и на отсутствие урн на улице Партизанская.

- Уже на тот год запланировали покупку мусорных урн, - ответила градоначальница.

В целом же она поблагодарила жителей за конструктивные отзывы. Добавим, что на День города в гуляниях, по данным мэрии, приняли участие 143 тысячи омичей.