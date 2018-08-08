Мэр Оксана Фадина - жителям: Согласна, что сцена в Омской крепости была тесновата
День города уже позади, а в социальных сетях продолжают его обсуждать. В целом омичам праздник понравился. Особенно сибирякам запомнился салют и концерты Полины Гагариной, группы "Серебро" и "Градусы".
Однако вместе с этим жители отметили и явные недостатки в организации. Один из главных недочетов, по мнению горожан, выбор места для проведения концерта Полины Гагариной. Люди считают, что Омская крепость - не самое подходящее место. Во-первых, она физически не смогла вместить всех желающих, а те, кто оказался там, жалуются на ужасную давку. О недостатках в организации Дня города омичи написали мэру Оксане Фадиной в Instagram.
- Спасибо огромное за очень красивый салют. Сцена в Омской Крепости была тесновата, в прошлом году на концерте группы "Сплин" и "Ёлки" на Соборной площади было просторней, - обратилась в Instagram к мэру одна из жительниц.
Оксана Фадина поблагодарила за отклик и ответила:
- Сцену обсудили сегодня, согласна, просто не ожидали такого аншлага, в следующем году подберем комфортнее, - написала мэр.
Обратили внимание жители и на отсутствие урн на улице Партизанская.
- Уже на тот год запланировали покупку мусорных урн, - ответила градоначальница.
В целом же она поблагодарила жителей за конструктивные отзывы. Добавим, что на День города в гуляниях, по данным мэрии, приняли участие 143 тысячи омичей.