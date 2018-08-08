Дочь бельгийца, спасенного из концлагеря русским, приехала в Омск учить язык

СЕГОДНЯ 13:56 2018-08-08T13:58:53+03:00

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В омском педуниверситете в 14 раз открылась летняя школа русского языка для иностранцев. Там занимаются 30 слушателей из Австрии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Китая, Франции. Возрастных ограничений нет, вот и 59-летняя пенсионерка из Брюсселя бросила вызов одному из самых сложных языков мира.

«ОТЕЦ СКРЫВАЛ ОТ НАС ЭТУ СТРАШНУЮ ИСТОРИЮ»

Русский язык Аник Волокниевикс начала учить в раннем детстве – основным словам ее научил папа. Он рассказывал, что подростком работал в России на ферме и там освоил язык. Правда открылась только спустя 11 лет после его смерти.

- Моего отца звали Каземир Волокневич, он был поляком. Что случилось с ним в детстве, я узнала, когда приехала в Германию навестить племянницу, - объясняет Аник. - Она интересуется историей и случайно в архивах нашла имя моего отца. Оказалось, в 14 лет он попал в немецкий плен. Он и еще один русский смогли сбежать. Этот человек, имени которого мы так и не смогли узнать, был старше папы и помог ему выжить. Они пробирались на запад, работали на фермах. А потом туда пришли солдаты союзников и всем спасенным людям разрешили перебраться в Европу – их доставили в Голландию и Бельгию.

Также у Аник есть версия, почему отец скрывал эту историю от своей семьи и придумал легенду про работу на ферме. По ее мнению, эта часть прошлого казалась ему слишком страшной, чтобы вспоминать о ней.

- Вообще все, что касалось того периода жизни в Польше, для него было как отрезано, - вспоминает Аник. - Думаю, папа обижался на свою семью. Его отец и двое старших братьев ушли в партизаны, а его бросили на произвол судьбы. Поэтому он и попал в руки к немцам. Что стало с его семьей, мы не знаем. О русских же отец всегда отзывался с большой теплотой и уважением.

Гостья из Бельгии говорит, что эта любовь передалась и ей. Она по профессии художник-декоратор в кукольном театре Брюсселя. Но по состоянию здоровья пришлось выйти на пенсию – из-за особенностей работы у нее начала болеть спина. Все освободившееся время она посвятила изучению истории и русского языка. А недавно написала книгу о судьбе своего отца, его плене и побеге из концлагеря.

- Она не претендует на документальность, это художественное произведение. Книга о том, как история повлияла на нашу семью, его потомков - даже несмотря на то, что мы долгое время только догадывались о случившемся с папой, - уверена Аник. - И знаете, стало легче. Долгое время мне снились кошмары, связанные с войной. А после того, как я во всем разобралась, они прекратились.

«СИБИРЯКИ ТОЛЬКО С ВИДУ ХОЛОДНЫЕ»

В России пенсионерка из Бельгии ни разу не была. Но всегда мечтала сюда приехать. И вот увидела объявление о наборе студентов в летнюю школу.

- Мне очень хотелось услышать носителей русского языка. Пока еще не понимаю, что говорят – очень быстро и много новых слов. Но все равно это большой опыт. Больше всего меня поразили Иртыш и размеры Омска. Я и предположить не могла, что это такой большой город. А сибиряки сначала кажутся холодными, но когда начинаешь с ними общаться, оттаивают и начинают улыбаться. Приятные люди!

На изучение культурных особенностей Омска и омичей у иностранных студентов осталось еще около недели. Аник, узнав, что в Омске есть театр кукол, собирается побывать и там, чтобы познакомиться со своими русскими коллегами.