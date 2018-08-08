В омских ЗАГСах сегодня аншлаг из-за красивой даты

СЕГОДНЯ 09:31 2018-08-08T09:32:41+03:00

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Сегодня, в будний день, в омских ЗАГСах - аншлаг. С утра до вечера работники ведомства будут регистрировать браки. В 5 городских отделах - Советском, Кировском, Ленинском, Октябрьском и Центральном - запланировано 96 регистраций.

- Для среды, конечно, это цифра большая. В самые популярные месяцы - июне, июле, августе и сентябре, по пятницам и субботам мы проводим около 100 регистраций, - рассказали "Комсомолке" в департаменте ЗАГС Омской области.

Все дело в том, что молодоженам приглянулась красивая дата - 08.08.2018. Именно поэтому столько пар решили сыграть свадьбу именно посреди недели.

- Желающих именно на этот день было очень много, - рассказала "Комсомолке" одна из невест. - Очередь у ЗАГСа для подачи заявления занимали ночью! С утра, когда открылся Центральный отдел, из припаркованных машин вылазили заспанные люди.

Кстати, в скором времени намечается еще одна дата, которая пришлась по нраву женихам и невестам, - 18.08.2018 года. По данным департамента ЗАГС Омской области, на этот день подали заявления 125 пар новобрачных.