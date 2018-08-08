Владелец щенка отремонтировал омичу гараж, в котором выломали стену ради спасения животного

СЕГОДНЯ 07:58 2018-08-08T07:58:45+03:00

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В областном управлении МЧС рассказали, чем закончилась история о спасении щенка Томми.

Напомним, собака застряла между двумя гаражами - расстояние между ними всего 15 сантиметров. Измученное жарой животное не могло само выбраться из западни. Неравнодушные люди вызвали пожарных, и сотрудники МЧС не отказали в помощи. Сначала зверька пытались вытащить с помощью петли - но безуспешно. Тогда на место происшествия вызвали участковым и в его присутствии вскрыли один из гаражей. Чтобы вызволить щенка, часть стены выломали.

71-летний хозяин щенка Томми долго благодарил МЧС-ников, зато владелец гаража негодовал: ему в гараже сломали часть стены. Он обратился в главное управление ведомства и пригрозил судом. К счастью, ситуацию урегулировали мирно, а проблему решили общими усилиями.

Пенсионер - владелец собаки - согласился отремонтировать гараж за свой счет. Как сообщили в ГУ МЧС России по Омской области, рабочие, которых нашел мужчина, заармировали отверстие, установили опалубку и залили дыру бетоном. Сотрудники МЧС решили вопрос с погнутой гаражной дверью.

- Владелец гаражного бокса забрал заявление о компенсации ущерба и поблагодарил спасателей за помощь в ремонте гаража. Сотрудники МЧС также благодарят его за понимание, - прокомментировали окончание этой истории в пресс-службе ведомства.

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