В Омске родные насмерть сбитого сотрудника Росгвардии боятся, что водитель BMW избежит наказания

СЕГОДНЯ 13:45 2018-08-07T14:12:04+03:00

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Трагедия случилась с 23-летним сержантом Росгвардии Евгением Валентиновым 3 августа. Вечером он назначил свидание своей девушке на Соборной площади. В конце прогулки Женя проводил ее до остановки «Госпиталь». И исчез.

«НЕ ЗАМЕТИЛ ЧЕЛОВЕКА НА ДОРОГЕ»

Девушку насторожило: внимательный Женя не перезвонил узнать, как она добралась. Такого не было еще никогда. Мама парня тоже забеспокоилась, когда он не вернулся домой. Родители всю ночь звонили сыну на мобильный – гудки шли, но никто не отвечал.

- Он всегда предупреждал, если задержится, - рассказывает тетя Евгения Валентинова Светлана. - Всю ночь мы обзванивали полицию и больницы. Нигде никакой информации. И только на следующий день сообщили на работу Жени, что он попал в больницу и скончался. Опознавать его поехал командир взвода. Но после этого заставили проходить через эту процедуру еще и его маму. Говорят: иначе он будет числиться неопознанным.

Как выяснилось, Евгений переходил на другую сторону дороги в районе остановки «Госпиталь». На этом месте стоял регулировщик. На светофоре еще горел зеленый свет, но сотрудник ГИБДД показал знак машинам остановиться. Евгений спокойно шагнул на пешеходный переход, а летевший навстречу 24-летний водитель на BMW остановиться не успел. Потом он объяснит полицейским: просто не успел заметить вышедшего на дорогу человека.

Удар был такой силы, что со сбитого Евгения кроссовки отлетели на 20 метров. Ужасающе выглядит и передняя часть иномарки после аварии

- Водитель скрыться не пытался, его задержали на месте. По предварительным данным, он был трезв. Сейчас идет доследственная проверка случившегося. Кроме того, в отношении водителя составили еще и протокол за тонировку, - рассказал официальный представитель регионального УМВД Алексей Командыков.

Фото: vk.com/inci55

Фото: vk.com/inci55

«ПОЧЕМУ НЕ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО?»

Тем временем, с родными погибшего Евгения Валентинова никто не связался. Из-за отсутствия информации убитые горем люди даже начали строить теории заговоров. Они уверены: водитель BMW может избежать наказания.

- Нам до сих пор не отдают тело Жени, мы его даже похоронить не можем. Трое суток он пролежал в БСМП, - говорит Светлана Валентинова. - Вскрытие не делали, потому что были выходные – так нам объяснили. Только в понедельник его перевезли в морг, но и там ничего не продвигается. Говорят, звоните завтра. Мы уже начали думать, что дело специально затягивают. Нам удалось узнать: виновник ДТП вроде бы тоже был сотрудником Росгвардии. Боимся, что у него есть влиятельные родственники, которые спустят дело на тормозах. Вот почему до сих пор уголовное дело не возбудили и почему водитель на свободе? Сейчас нам не отдают Женин телефон. Говорят, его не было в вещах.

В полиции «Комсомолке» пояснили: решение о возбуждении уголовного дела примут после окончания проверки. Предполагаемый виновник аварии сейчас под подпиской о невыезде. Но потерпевшая сторона добивается его ареста. Семья Валентиновы переживают, что он может скрыться.

Тем временем, родные погибшего сотрудника Росгвардии начали собственное расследование. Они обратились в социальных сетях к очевидцам ДТП и просят поделиться записями с видеорегистраторов. Люди живо откликнулись на их беду – и уже сейчас выслали десятки видео. Теперь родителям предстоит самое страшное – раз за разом смотреть, как умирал их сын.

Фото: vk.com/inci55

ОФИЦИАЛЬНО

Представитель управления Росгвардии по Омской области Лариса Цыгал:

- Действительно, погиб сотрудник нашего ведомства. Как только руководству стало известно о трагическом происшествии, мы связались с семьей для выражения соболезнования и оказания помощи. В дальнейшем, если родным понадобится какая-либо помощь, которую нам по силам оказать, без нее люди не останутся.