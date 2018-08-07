2018-08-07T08:36:50+03:00
Происшествия

В Омске сняли на видео момент прыжка мужчины с моста в воду

Спасать парня пришлось на катере [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/aomskФото: vk.com/aomsk
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Возвращавшиеся домой с работы омичи стали свидетелями пугающей картины. Молодой человек, судя по записи видеорегистратора проезжавшей мимо машины, сначала как ни в чем не бывало шел по Комсомольскому мосту, потом забрался на ограждение и прыгнул вниз головой в Омь. При этом все это сделал прямо на глазах у полицейских – патрульная машина проезжала мимо. Стражи порядка и кинулись спасать прыгуна.

Ситуацию осложняло то, что в этом месте вместо пологого берега отвесная бетонная стена. Течение здесь очень сильное, есть воронки. Но купальщика подцепили тросами и вытащили на поверхность. Потом спасенного передали на катер подоспевших на место спасателей. Тем временем, на набережной собралась целая толпа зевак. Вероятно, кто-то из них и вызвал бригаду скорой помощи.

По предварительным данным, молодой человек серьезно не пострадал, но его все равно увезли в больницу на обследование.

Что подвигло доморощенного экстримала играть с судьбой пока не понятно. По одной из версий, прыгун был под воздействием алкоголя или наркотиков.

Омич прыгнул с моста.Видео прислано в группу Аварийный Омск vk.com/aomsk

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