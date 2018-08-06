2018-08-06T11:59:52+03:00
Здоровье

Терапия боли

Как помочь пациенту быстро избавиться от боли
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Филиал ООО «РГС-Медицина» (Росгосстрах-Медицина) в Омской области занимается обязательным медицинским страхованием (ОМС). Но здесь не только выдают полисы ОМС и финансируют медицинские организации. Страховые представители трех уровней оказывают всем обратившимся к нам гражданам консультации по вопросам получения бесплатной и качественной медицинской помощи за счет средств ОМС, в том числе онкологической. С целью соблюдения прав своих застрахованных на получение качественной и бесплатной медицинской помощи страховые представители 3 уровня (врачи-эксперты) организуют и проводят экспертизы качества медицинской помощи. В ходе экспертизы врачи-эксперты проверяют соблюдение при оказании медицинской помощи стандартов, порядков оказания медицинской помощи, а также клинических рекомендаций, утвержденных и/или согласованных Министерством здравоохранения РФ.

Экспертизы проводятся по различным темам, в т.ч. по теме «Своевременность назначения сильнодействующих препаратов онкобольным». Результаты экспертизы, выявленные дефекты в оказании медицинской помощи онкологическим больным обсуждаются с администрацией медучереждений, доводятся до сведения Министерства здравоохранения Омской области и ТФОМС Омской области с целью устранения выявленных нарушений. Сегодня мы хотим кратко проинформировать пациентов, нуждающихся в обезболивании, о порядке назначения сильнодействующих препаратов.

Терапия боли

Как помочь пациенту быстро избавиться от боли

Быстрый доступ к обезболиванию – это получение препарата в течение 2-3 часов вне зависимости от времени суток, дня недели, места регистрации пациента и т.д.

Пациент с болью, как получить лекарство?

1. Пациент (его представитель) идет в поликлинику или вызывает врача на дом

2. Медицинский работник осматривает пациента в поликлинике или на дому, назначает препарат и выписывает рецепт

3. Заведующий ставит печать

4. Поликлиника передает списки пациентов в аптеку по месту жительства

5. Пациент (его представитель) получает лекарство в аптеке

6. Получение пациентом обезболивания

Действия сотрудников скорой медицинской помощи (03) при усилении болевого синдрома (при прорыве боли) у человека, который получает паллиативную помощь:*

1. если по каким-либо причинам пациент не может самостоятельно провести обезболивание, то бригада скорой помощи обязана произвести обезболивание средствами пациента, полученными по рецепту поликлиники

2. если сильный болевой синдром не снимается ненаркотическими обезболивающими средствами, то обезболивание производится наркотическими средствами бригады скорой помощи (в рамках оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме).

Бригада скорой помощи делает запись о проведении обезболивания в карте вызова, заведующий подстанцией информирует руководство территориальной поликлиники для принятия решения об обеспечении пациента наркотическим средством и проведения дальнейшего планового обезболивания в установленном порядке.

Рецепты, выписанные на рецептурном бланке формы №107/у-НП, действительны в течение 15 дней со дня выписки.

Медицинские работники не имеют права требовать использованные упаковки от наркотических обезболивающих препаратов (ампулы и пластыри) при выписке повторного рецепта (ст. 5 ФЗ №501 от 31.12.14).

*Пункт «б» пункта 13 Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденного приказом Минздрава России от 20.06.2013 №388н.

Первичная медико-санитарная помощь

Районная поликлиника

Обезболивание пациентов паллиативного профиля с применением наркотических средств в амбулаторных условиях осуществляется по месту нахождения (фактического проживания) пациента.

Назначение наркотических средств осуществляется медицинским работником единолично согласно приказу Минздрава России от 30 июня 2015 года №386н «О внесении изменений в приложения к приказу Министерства здравоохранения Российском Федерации от 20 декабря 2012 года №1175н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков, их учета и хранения» при осуществлении первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской помощи.

Лечением хронической боли у неизлечимых больных занимается паллиативная медицина

Где оказывается паллиативная медицинская помощь

В ПОЛИКЛИНИКЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ДОМУ

- В кабинетах паллиативной медицинской помощи при поликлиниках

- Выездными патронажными службами на базе медицинских организаций (график работы устанавливается медицинской организацией)

Медицинские работники, оказывающие паллиативную помощь в амбулаторных условиях, имеют право выписки рецепта на наркотические и психотропные средства, в том числе у постели пациента

В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

- В отделениях паллиативной медицинской помощи больниц

- В хосписах

Медицинские работники, оказывающие паллиативную помощь в стационарных условиях, при выписке пациента из стационара имеют право выписывать рецепт на наркотические и психотропные средства на срок до 5 дней при наличии лицензии на амбулаторно-поликлиническую деятельность и выдавать на руки наркотический препарат на срок до 5 дней из запасов стационара.

Лечение боли должно быть основано на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):

Неинвазивно

то есть, избегать инъекций

По графику (по часам)

то есть, анальгетики принимают по графику, не дожидаясь усиления боли

По восходящей

то есть, анальгетики назначают от высоких доз слабого анальгетика к низким дозам сильного анальгетика

Индивидуально

то есть, с учетом индивидуальной реакции больного на препарат

С вниманием к деталям

то есть, нужно следить за эффективностью анальгетика и его побочными действиями

Куда обратиться, если возникли трудности с назначением обезболивающего?

Телефон «горячей линии» Минздрава РФ

-8 800 200-03-89

Телефон «горячей линии» Росздравнадзора по обезболиванию

-8 800 500-18-35

Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава РФ

8(499) 245-59-69

8(499) 245-43-22 (факс) info@hospice.ru

ЕСЛИ ВАШ ПОЛИС ОМС ОФОРМЛЕН В РГС-МЕДИЦИНА ИЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЕГО ОФОРМИТЬ В РГС-МЕДИЦИНА И У ВАС ЕСТЬ ТРУДНОСТИ С ПОЛУЧЕНИЕМ БЕСПЛАТНОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ ИЛИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ, ВАМ НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ЭКСПЕРТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОНКОЛОГИЯ - ЗВОНИТЕ:

КОНТАКТ- ЦЕНТР ФИЛИАЛА ООО «РГС-МЕДИЦИНА» В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

8-800-550-81-02

(звонок бесплатный)

КРУГЛОСУТОЧНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

ООО «РГС-МЕДИЦИНА»

8-800-100-81-02,

(звонок бесплатный)

сайт www.rgs-oms.ru

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