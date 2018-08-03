Омский дальнобойщик, разбившийся о стелу «Новокузнецк», спас чужие жизни

3 Авг. 14:58 2018-08-04T07:02:45+03:00

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Страшная авария произошла утром минувшего четверга на въезде в Новокузнецк. На скорости в стелу с названием города влетела фура. Удар был такой силы, что от кабины осталась только груда искорженного металла. 36-летний водитель, ехавший за рулем большегруза, погиб на месте. На кадрах с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей момент аварии видно, что тяжелая машина обгоняет легковушку и летит прямиком в стелу.

Первая версия случившегося появилась сразу: шофер попросту уснул за рулем и потерял управление. Но теперь у силовиков новая причина ЧП - отказ тормозов.

– Скорее всего, тормозная система отказала. Спуск очень крутой. Водитель иногородний: немного не рассчитал скорость движения и в связи с этим не смог остановиться на перекрестке, – прокомментировал врио начальника отдела ГИБДД Управления МВД по Новокузнецку Игорь Сорокин.

По словам автоинспекторов, перед столкновением с бетонной стелой шофер фуры сигналил другому водителю и обогнал его. Видимо, дальнобойщик спас чужие жизни, ведь, не обгони он легковушку - зацепил и понес бы ее с собой на стелу. Не поступи так мужчина - жертв было бы больше.

"Комсомолка" выяснила, что погиб в жуткой аварии 36-летний Максим Ольгин из села Боевое, что находится под Исилькулем. У мужчины, работавшего дальнобойщиков, остались дочь и сынишка.

- Это мой лучший друг. Больше 70 км/ч не ездил. Поо тормоза на спусках знал. Опыт огромный. Как так - не знаю, наверное, "Короллу" справа спас, - сказал товарищ погибшего.