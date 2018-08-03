В омской больнице умер убийца экс-полковника Буданова

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-03T14:22:59+03:00

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Сегодня, 3 августа, стало известно о том, что в Омске скончался 46-летний Юсуп Темерханов. Мужчина отбывал в сибирской колонии срок за убийство полковника Буданова. О проблемах Темерханова его адвокатов Мурад Мусаев сообщал еще в 2014 году - сразу после того, как осужденного по громкому делу этапировали в омскую колонию. Диагноз юрист не озвучивал, но с тех пор состояние Темерханова становилось все хуже и хуже

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УФСИН России по Омской области, осужденный из-за проблем со здоровьем недавно оказался в больничной койке. Руководство исправительного учреждения отправило заключенного в областную больницу, оттуда его перевели в горбольницу №1. Медики боролись за жизнь Темерханова, но спасти не смогли. Диагноз не указывается - в ведомстве ссылаются на врачебную тайну. Известно лишь, что не стало убицы Буданова на днях.

Напомним, в 2013 году Юсупа Темерханова Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова и незаконном хранении и приобретении оружия. Буданова, который ранее был осужден за убийство чеченской девушки во время боевых действий в Чечне, застрелили в центре Москвы посреди бела дня 10 июня 2011 года. На раскрытие резонансного убийства были брошены все силы, и вскоре был задержан Юсуп Темерханов.

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10 июня в 11.30 на пороге нотариальной конторы, расположенной на Комсомольском проспекте у дома 38/16, был застрелен Юрий Буданов (бывший полковник Российской армии, разжалованный в рядовые после суда, признавшего его виновным в похищении, изнасиловании и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой).

Юрий Буданов вместе с женой приехали в контору оформлять документы. По предварительным данным следствия (со ссылкой на свидетелей), убийца дождался, пока экс-полковник вышел на улицу покурить, подбежал к нему и шесть раза выстрелил из пистолета с глушителем. Четыре пули попали в цель (подробнее).

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