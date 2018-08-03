2018-08-03T14:05:02+03:00
Звезды

День города-2018 в Омске: пилотажная группа устроит авиашоу

"Комсомолка" узнала, чем удивит омичей авиашоу на День города
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: официальный сайт пилотажной группы "Русь"Фото: официальный сайт пилотажной группы "Русь"
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Уже завтра, 4 августа, омичи будут праздновать 302-летие нашего города. Жителей и гостей Прииртышья ждет насыщенная праздничная программа с концертами в парках, выступлениями российских звезд и фейерверком. А днем в небо над городом взмоют истребители. Пилотажная группа "Русь" покажет омичам спектакль в небе.

Начало запланировано на 12.15.

Командир пилотажной группы Анатолий Марунько рассказал, что программа рассчитана на 25-30 минут. В небо поднимутся пять самолетов-истребителей L-39. Омичи увидят петлю Нестерова, вираж, бочку - одиночную и кадушку, в составе пилотажной группы.

В небе летчики нарисуют пронзенное сердце и фонтан.

Организаторы пообещали, что авиашоу состоится при любой погоде. Напомним, завтра, 4 августа, синоптики ждут переменную облачность, небольшой дождь и даже грозу.

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