День города-2018 в Омске: какой будет погода
Омск отмечает свой 302-й день рождения. В этом году на День города жителей и гостей Прииртышья ждет насыщенная программа. Как и прежде пройдет Сибирский международный марафон, "Флора", концерты в парках и праздничный салют. Кроме того, омичи увидят выступления звезд эстрады - Полины Гагариной, группы "Градусы" и "Серебро". А еще - авиашоу. Подробную программу можно увидеть здесь.
Синоптики рассказали, что погода в Омске в День города будет теплой. Испортит ее небольшой дождь. В субботу, когда должны пройти основные массовые мероприятия, ждут синоптики даже грозу. Впрочем, организаторы заверяют: все запланированное остается в силе. При любых условиях горожане смогут увидеть и салют, и авиашоу
По данным сайта gismeteo.ru:
4 августа, суббота: +16...+22, переменная облачность, небольшой дождь, гроза
5 августа, воскресенье: +11..+21, облачно
6 августа, понедельник: +10...+23, ясно
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