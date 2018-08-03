«Флора»-2018 в Омске: что увидят жители города на выставке в этом году
Сегодня в Омске открывается ежегодняя выставка "Флора", которая стала неотъмлемой частью и своеобразной "фишкой" каждого Дня города. В прошлом году темой выставки стали детские сказки, в этом - путешествия и страны.
Частные компании уже выставили в сквере у Омской крепости свои арт-объекты из цветов. Самые нетерпеливые жители города еще до открытия побывали на "Флоре" и поделились в соцсетях снимками стокгольмских домиков, египетских пирамид, мексиканских кактусов, вигвамов и вулканов.
Предлагаем и вам вместе с нами украдкой заглянуть на "Флору"-2018:
Фото: Анна Сухомлинова, www.instagram.com/1aniy
Фото: Анна Сухомлинова, www.instagram.com/1aniy
Фото: Анна Сухомлинова, www.instagram.com/1aniy
Фото: Анна Сухомлинова, www.instagram.com/1aniy
Фото: Анна Сухомлинова, www.instagram.com/1aniy
Напомним, что открывается выставка сегодня, 3 августа, в 13.00. В течение трех ближайших дней там будет проходить праздничная программа. Подробнее о запланированных мероприятиях можно узнать здесь, в материале "Комсомолки".