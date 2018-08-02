В центре Омска машина провалилась в яму с кипятком
Происшествие случилось среди дня в четверг в самом центре города. Во дворах на улице Волочаевская в яму провалилась машина.
Очевидцы в социальных сетях делятся шокирующими снимками: земля разверзлась прямо под легковым автомобилем, он всей передней половиной ушел под землю. При этом яма, в которую она провалилась, наполнена кипятком - от воды вверх валит пар. Очевидно, что восстановить легковушку после такой "ванны" будет невозможно.
Фото: паблик "Омск live" ВКонтакте / vk.com/omsk_live
О состоянии водителя и о том, как он выбрался из западни, информации нет.
- Несколько соседних дворов полностью залиты горячей водой. Люди успели выскочить, - пишет кто-то из очевидцев происшествия.
Фото: паблик "Омск live" ВКонтакте / vk.com/omsk_live
Добавим, что произошло ЧП на пересечении улиц Волочаевской и Октябрьской. Два месяца назад точно такой же инцидент случился в нескольких метрах от указанного места. Тогда на глазах у опешивших людей внедорожник ушел под землю. Грунт провалился под припаркованным джипом, и тот оказался целиком в горячей воде. На счастье, владелица машины была в этот момент на работе. Возместил ли ей кто-либо стоимость испорченного транспорта - неизвестно.
Провалилась машина в кипяток на ул. Волочаевская в Омске (02.08.2018). ЧП Омск - vk.com/chp55 Подпишитесь на горячую ленту новостей Омска и области: ДТП Происшествия Новости Интересные события Аварии Видеорегистраторы Дорожные войны Драки