«На моем месте так поступил бы любой мужчина»: 74-летний омич спас малыша, упавшего в озеро

1 Авг. 11:36 2018-08-02T08:22:54+03:00

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Происшествие случилось сегодня днем в Омске. Погода стоит теплая и довольно солнечная, поэтому мамы с детьми отправились гулять в парк имени 30-летия ВЛКСМ. Немало семей оказались в первый августовский день на берегу озера, что находится в парке. Для одной из них прогулка едва не закончилась страшной бедой…

- Мы с женой шли за внуком, который тренируется рядом, мимо озера. Меня окрикнула супруга, она услышала всплеск – что-то упало в воду, - рассказал «Комсомолке» Ариф Фарзалиев.

На глазах у пожилой пары в озеро упал мальчик лет семи. Мужчина, не раздумывая ни секунды, прыгнул следом – нырнул рядышком, чтобы не ударить ногами малыша.

- Там очень глубоко, я увидел, что волосы ребенка в воде колышутся. Нырнул и подхватил его, потом подкинул на край берега.

На помощь подоспели другие люди. Они вытянули на сушу мальчишку, помогли выбраться пенсионеру.

- Берег очень скользкий, в воду ведет обрыв, вокруг кусты. Меня сейчас удивляет, почему такое опасное место не огородили. Хотя бы веревку натянули! – возмущается омич. – Сегодня среда, а вокруг было очень много отдыхающих, много детей. Как тут беде не случиться!

По словам мужчины, родные спасенного малыша, не спеша, из-за поворота подошли к ним. Случившимся родители не были шокированы и отреагировали довольно спокойно. А ведь история могла закончиться трагедией…

- Мне хотелось их ударить, - горячо ругается спаситель. – Если бы жена не услышала плеск, они бы даже не узнали, что случилось и где ребенок!

После произошедшего пенсионер с трудом добрался до дома. В карманах в момент происшествия были документы, ключи от машины и телефон – все это промокло, ведь вытаскивать мелочь из одежды было некогда.

- Мужчины на остановке помогли открыть сигнализацию, - вспоминает Ариф Абдуллаевич. – Сотовый сейчас сушится.

Добавим, что наш герой родился в Баку, там, кстати, и научился плавать. В нашем городе живет уже 50 лет. Работал водителем, трудился на кирпичном заводе. Сегодня – на заслуженном отдыхе. Воспитал двух сыновей, дочку. Сегодня у пенсионера пятеро внучат и правнук.

- Это не героизм, не надо так говорить. На моем месте так поступил бы любой мужчина, умеющий плавать, - заканчивает он свой рассказ.

Фото: личный архив семьи

ОФИЦИАЛЬНО

«Мы спросим у омичей, нужно ли здесь ограждение»

Директор муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Константин ЛУКАШЕВИЧ:

- Администрация в курсе ситуации. Рад, что все закончилось хорошо для ребенка. Этот несчастный случай мог произойти на любом озере, но при этом понимаем беспокойство родных. Каждый родитель беспокоится за свое чадо, от такого никто не застрахован. Это сложный случай. Нам всем нужно быть внимательными.

Понимаем, что речь идет о падении, но у нас не предусмотрены спасатели, так как, в озере запрещено купаться. Что касается ограждения, то подумаем нужно ли это делать, спросим у посетителей парка. Ограждения на озерах обычно не ставятся, так же как и в других местах, где запрещено купаться. Для примера можно взять тот же Иртыш. Купаться запрещено, ограждения нет, но люди купаются и несчастные случаи здесь тоже могут быть. Будем спрашивать посетителей нужно ли ограждать от них озеро. Будем смотреть отклик людей в СМИ и соцсетях. Вот сейчас у нас есть небольшое ограждение для лебедей, чтобы они не уходили далеко от озера, так как, в парке гуляют собаки. Люди возмущаются тому, что мы ограждаем птиц, но это делается для их безопасности. Поэтому решение об ограждении всей территории озера должно быть взвешенным, не абсурдным. Надеемся на понимание горожан.