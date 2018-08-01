73-летний омич спас малыша, упавшего в озеро
О происшествии, которое случилось сегодня в парке имени 30-летия ВЛКСМ сообщила омичка Тамара Фарзалиева. Девушка рассказала, что около 12 часов дня ее пожилой 73-летний отец Ариф Абдуллаевич гулял мимо озерца, расположенного в парке, когда не его глазах в воду упал маленький ребенок. Стоит отметить, что у водоема нет пологого берега, над водой обрыв, поэтому кроха сразу пошел ко дну.
Пенсионер, не раздумывая ни секунды, прыгнул вслед за крохой, нырнул за ним раз, потом – еще. Мужчина наконец подхватил мальчишку и достал его на поверхность. Очевидцы происшествия приняли ребенка из рук и помогли Арифу Фарзалиеву выбраться.
- Родители и дед мальчика не спеша вырулили из-за поворота, когда его уже достали... – говорит Тамара. - Папу до сих пор дома трясет.
По словам девушки, родители чудом уцелевшего ребенка даже не поняли, какая трагедия едва не приключилась.