Работают на благо омичей

1 Авг. 10:11 2018-08-01T11:46:37+03:00

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Развитие и процветание любимого города в той или иной степени зависят от каждого его жителя. И одна из главных ролей здесь отведена работникам жилищной отрасли, которые напрямую ответственны за качество быта, а значит, и настроение тысяч горожан.

Приближается очередной день рождения Омска. И главный подарок, который может сделать родному городу каждый омич, - ответственно и с полной отдачей подходить к своему труду. Не только в праздник, но каждый день. В этом плане свой долг перед малой родиной на совесть выполняют сотрудники управляющей компании «Левобережье». Люди, добросовестная работа которых делает жизнь в городе комфортной и безопасной.

Главный принцип «Левобережья» - постоянный контакт с жителями обслуживаемых домов, нужды которых всегда в приоритете. Каждое действие в управляющей компании обязательно сверяют с пожеланиями и требованиями собственников. Не единожды сотрудники УК выясняют у жильцов, устраивает ли их качество и своевременность обслуживания.

Задача аварийно-диспетчерской службы - оперативно реагировать на обращения жителей и решать их проблемы.

С этого года многие меры по налаживанию обратной связи с жителями официально закреплены на законодательном уровне. Способствовало этому 331-е Постановление Правительства РФ, где в числе прочего перечислен ряд требований к аварийно-диспетчерскому обслуживанию. Однако закон предусматривает лишь обязательность отслеживания качества заявок, сделанных жителями в аварийку. А в УК «Левобережье» еще до принятия постановления сделали более решительный шаг - предприятие само стало выяснять у жителей, в чем заключаются их насущные проблемы.

- Любой позвонивший в нашу аварийно-диспетчерскую службу по телефонам: 909-105 и 909-106 может оставить заявку, - комментирует генеральный директор УК «Левобережье» Олеся Воропаева. - Помимо этого, мы самостоятельно обзваниваем жителей и уточняем, устраивает ли их качество и какие есть проблемы на сегодня. Приближенность к клиенту позволяет понять, что необходимо в первую очередь сделать, чтобы обеспечить жителю комфорт, безопасное проживание и хорошее настроение. Поэтому стараемся как можем.

Понятно, что в любой сфере деятельности не всегда и не все идет гладко. И в жилищно-коммунальном хозяйстве недостатка в сложностях никогда не было. Многое упирается в финансы. Зачастую управляющая компания и жители дома ограничены имеющимися в наличии средствами. Но в «Левобережье» не ищут оправданий, а день за днем делают свою работу. И ее результаты впечатляют. В обслуживаемых домах ремонтируют инженерное оборудование и подъезды, принимают меры для повышения энергоэффективности и энергосбережения, преображают дворы. Показателен один факт: уже треть собственников в обслуживаемых «Левобережьем» домах доверили своей компании проведение капитального ремонта. Такие решения приняты более чем в 100 многоэтажках из 480, составляющих жилищный фонд предприятия. Мотивы такого выбора понятны - в отличие от любых сторонних организаций и подрядчиков управляющая компания всегда рядом и не оставит жителей один на один с какими-либо проблемами. И сегодня, перед наступлением общего праздника всех омичей, управляющая компания отмечает всех, без чьего участия стабильная работа была бы едва ли возможна.

Добросовестная работа, чтобы сделать жизнь в городе комфортной и безопасной, - вот главный принцип работы сотрудников УК «Левобережье».

- Мы благодарны всем жителям за доверие, которое они нам оказывают из года в год, продолжая с нами договорные отношения, - признается Олеся Воропаева. - Огромное спасибо всем сотрудникам, работающим в управляющей компании «Левобережье», а также их семьям! Огромное спасибо всем горожанам, которые работают в разных сферах и вместе делают огромное дело! Мы с вами трудимся во благо друг друга, а значит, уважаем друг друга и любим наш город. Всех омичей с праздником! Пусть он будет ярким и запоминающимся!