Жители Советского округа рассказали Александру Буркову о своих проблемах

31 Июль 12:35 2018-07-31T13:20:21+03:00

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Эту работу он проводит вместе с мэром областного центра Оксаной Фадиной. Ранее они посетили Ленинский и Октябрьский округа, а 24 июля отправились в Советский. Александр Бурков встретился с работниками «Омского каучука», побывал на заводе «Полиом», где расфасовали миллионную тонну полипропилена, в лицее № 143 и СибАДИ. Завершилась поездка в ДК им. Малунцева, куда на встречу с врио губернатора пришли 400 человек.

Глава региона в начале выступления рассказал, как попал в кадровый резерв Администрации Президента РФ, а затем получил предложение от Владимира Путина возглавить Омскую область. Он подчеркнул, что благодаря поддержке Президента РФ Омская область получила на 2018 год 15 млрд рублей. За счет этих средств в регионе повысили зарплату бюджетникам, начали ремонтировать школы, детские сады и больницы.

После выступления жители Советского округа начали задавать вопросы, несколько из них озвучили дольщики домов на Малиновского и ул. 11-я Ремесленная. Они интересовались, будет ли региональное правительство решать их проблему.

- Нам в наследство достались больше 30 домов, где не закончено строительство, порядка 3 тысяч человек было обманутых дольщиков. В этом году сдали 2 дома, по итогу года ставили планку - 9 домов. Мы обнулили арендную ставку - чтобы не копились долги у дольщиков, договорились с ресурсоснабжающими организациями - чтобы они подключали по более низким ценам к сетям. Плюс бесплатное благоустройство со стороны городских округов и городской администрации, - пояснил Александр Бурков.

Правозащитник Ирина Зайцева заострила внимание на таких проблемах как продажа наркотиков и нелегального алкоголя. По ее словам, возможно, с этим связано, что молодежь думает о переезде из Омска.

- Все это в первую очереди связано с отсутствием перспективы у молодежи. Они не понимают, куда идти работать, даже если окончили техникум или вуз. Эта проблема есть - мы понимаем. Самое печальное, что уезжают именно молодые ребята. Мы ставим себе задачу остановить отток и занять людей, - рассказал глава области, добавив, что благодаря договоренности с «Газпромнефтью» в Омске создали 800 новых рабочих мест.

Представитель КТОСа «Большие поля» спросила, будут ли ремонтировать дорогу до поселка. Как пояснил Александр Бурков, сейчас эта дорога бесхозная, но городская администрация уже оформляет ее в собственность. После завершения этой процедуры муниципальные службы смогут заняться ремонтом.

Прозвучал вопрос и о благоустройстве. Председатель КТОСа «Мирный» Елена Мельникова спросила о строительстве Иртышской набережной в сторону Советского округа. Также она поинтересовалась, появится ли лыжероллерная трасса на базе ОмГАУ.

- Средств на набережную пока нет. В августе рассчитываем, что прилетит Миллер - руководитель «Газпрома». Будем его убеждать участвовать в рамках софинансирования в реконструкции всей Иртышской набережной. Сейчас в планах есть создание биатлонного центра в области, в том числе одна из баз будет аграрный университет, где также необходима в том числе лыжероллерная трасса, - ответил Александр Бурков.

На встрече присутствовал и депутат Омского горсовета Алексей Сокин, попросивший главу области рассказать о состоянии «судебных» домов, которые нуждаются в капремонте.

- Эта тема мной поднималась в прошлый четверг на встрече с Д. А. Медведевым. Нет ни одной строки в федеральном и региональном бюджете, которая бы позволила компенсировать сумму долгов. С Дмитрием Анатольевичем проговорили. Он дал поручение министерству финансов разобраться и предусмотреть возможность выделения дополнительных средств в бюджете 2019 года для Омска, - пояснил Александр Бурков.

В конце встречи жительница Советского округа Надежда Конышева поблагодарила врио губернатора и мэра за хорошее начало их совместной работы. В свою очередь глава региона подчеркнул: у Омска есть все шансы восстановить былую славу.