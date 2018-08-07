2018-08-07T12:23:02+03:00
Политика

Не смог навести мосты: глава омского департамента строительства ушел в отставку

Илья Трушников покинул должность из-за постоянных переносов сроков сдачи Юбилейного моста
Станислав МУХИН
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Илья Трушников на снимке слева. Фото: омская мэрияИлья Трушников на снимке слева. Фото: омская мэрия
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Очередная громкая отставка в администрации города. Как стало известно «Комсомолке», со своего поста уходит директор департамента строительства Илья Трушников. Официально чиновник написал заявление по собственному желанию. Но все указывает на то, что должности глава депстроя лишился из-за ситуации с Юбилейным мостом. Движение по нему закрыто с октября прошлого года, и сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В последний раз департамент и подрядчики не смогли уложиться ко Дню города. Именно к этой дате открыть мост обещала мэр Омска Оксана Фадина. Сама глава города уже подтвердила отставку чиновника и дала понять, что уход Трушникова связан с проблемами вокруг Юбилейного моста.

- Не считаю необходимым задерживать специалистов, которые приняли решение покинуть муниципальную службу. К ней нужно подходить не только ответственно, но и с любовью. Илья Юрьевич - опытный строитель, и к нему нет претензий с точки зрения реализации производственных работ. Единственная претензия, которую я озвучила: не считаю правильным покидать реализацию важного проекта, особенно на стадии выполнения очень сложных работ. Меня так учили: серьезные проекты, начатые тобой, надо доводить до конца и потом принимать локальные решения, – довольно жестко прокомментировала отставку Трушникова Оксана Фадина.

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