2018-08-01T11:46:37+03:00
Происшествия

В Омске перекрыли движение на оживленной улице из-за аварии - на дорогу может упасть столб

Ранним утром машина протаранила опору наружного освещения
Ксения УГЛАНОВА
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Столб может в любой момент рухнутьСтолб может в любой момент рухнутьФото: Ксения УГЛАНОВА
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Утро 1 августа у жителей Нефтяников началось с серьезного происшествия. Спозаранку на одной из оживленнейших улиц - проспекте Мира - произошла авария. Неподалеку от кинотеатра "Кристалл" (по стороне движения в сторону ДК имени Малунцева. - Прим. Авт.) машина на скорости врезалась в бетонный столб.

. Фото: Ксения УГЛАНОВА

.Фото: Ксения УГЛАНОВА

Удар был такой силы, что тяжелая конструкция, разломилась пополам. Столб настолько пострадал, что он может рухнуть в любое время.

Из-за инцидента движение по стороне улицы от КДЦ "Кристалл" в сторону ДК имени Малунцева перекрыли. На смежных улицах образовались заторы. Возобновится движение, как только столб демонтируют.

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

Официальной информации о состоянии водителя и причинах аварии на данный момент информации нет.

По данным информации сайта "Комсомольская правда" в Омске", шофера госпитализировали с травмами. Его состояние медики оценивают как средней тяжести. У 29-летнего молодого человека травма головы. По словам очевидцев, мужчина в момент происшествия был трезв - он на скорости вошел в поворот и не справился с управлением. Омичи сообщают, что незадолго до происшествия в этом месте мыли дорогу - асфальт был мокрым.

Машина - иномарка марки "Хендай" - восстановлению не подлежит.

. Фото: Ксения УГЛАНОВА

.Фото: Ксения УГЛАНОВА

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