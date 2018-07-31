Ломать не строить: владелец гаража, который вскрыли ради спасения щенка, требует от омских пожарных денег

31 Июль 15:03 2018-08-01T11:46:37+03:00

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О чудесной истории спасения 3-месячного щенка Томми "Комсомолка" рассказывала на прошлой неделе. Собака застряла между двумя гаражами, и неравнодушные люди вызвали спасателей. Пожарные решили не бросать животное в беде и попытались вызволить его из 15-сантиметрой щели. На жаре зверек погибал, поэтому МЧС-ники решились на отчаянный шаг: вызвали участкового, вскрыли гараж и, проделав в стене дыру, извлекли бедолагу. Его тут же передали хозяину - 71-летнему пенсионеру.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Пожилой мужчина долго благодарил пожарных за спасение питомца. Чего не скажешь о хозяевах гаража. Дочь владельцев бокса в социальных сетях негодовала:

­- Вы не представляете, как этот гараж тяжело дался моим родителям! Да, спасли щеночка, спасибо… А кто будет восстанавливать обломки, все, что наворотили! Слава богу, был дождь и отец оставил машину у подъезда! А если бы она была там... Завтра они ворвутся в мою квартиру без спроса и стука!

Позднее сам хозяин гаража обратился в МЧС и потребовал компенсацию за сломанную стену. Он даже пообещал обратиться в суд.

А вот, что по поводу случившегося говорит начальник караула 28 пожарно-спасательной части Леонид Чирков, участвоваший в спасательной операции:

- Когда встал вопрос: ломать стену или не ломать? Ведь собственника гаража не было на месте, то для себя я видел единственный ответ: ломать, причем в кратчайшие сроки. Ведь на кону стояла жизнь. И пусть кто-то и скажет: это же собака. А мне без разницы. Человек это или животное. И там, и там – жизнь. Я знал, что ее хозяин – пенсионер. А вдруг собака – это его верный, и, может быть, единственный друг. Уже после спасения некоторые знакомые спрашивали, зачем я принял решение так действовать, разрушать чужую собственность. И я задумался, а смог бы я уехать, не спасши собаку? Ведь мы перепробовали все доступные способы. И если бы не проломили стену, то собака так бы и осталась в бетонной ловушке. Заявляю точно: не смог бы. Я бы не смог оставить животное на верную гибель. Как получается: попробовали, еще раз попробовали. Не получилось. Развели руками, извинились и уехали? Так получается? Так какой я тогда спасатель? Зачем учился в институте пять лет на пожарного, зачем работаю? Если я позволил бы кому-то умереть. Вокруг было много людей, которые ждали того момента, когда мы поможем собаке. Как бы я им в глаза посмотрел? Поэтому, считаю на все 100 %, что наш караул полностью оправдал не просто свою профессию, а свое призвание. А самое главное – человечность, которая присуща каждому сотруднику моего караула.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В социальных сетях мнения омичей разделились. Кто-то поддерживает омича, но большинство все же уверено: жизнь живого создания важнее и дороже куска бетона.

ПОДРОБНОСТИ

В Омске пожарные спасли щенка, застрявшего между гаражами

- Несмотря на то, что по служебной инструкции огнеборцы не выполняют работ по спасению животных, пожарные не смогли остаться в стороне и приехали к месту заточения животного, - рассказали в пресс-службе областного управления МЧС. (Далее...)