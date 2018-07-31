2018-08-01T11:46:37+03:00
Политика

Мутко в Омске покажут аварийное жилье и долгострои

Сегодня в городе прибывает зампред правительства
Ксения УГЛАНОВА
Поделиться:
В 19 часов в официальном паблике "Омской области" будет проходить прямая трансляция визитаВ 19 часов в официальном паблике "Омской области" будет проходить прямая трансляция визитаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сегодня вечером, 31 июля, в Омскую область с рабочим визитом прибудет высокопоставленный гость. В городе ждут заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко.

В областном правительстве сообщили о том, что первая часть визита будет проходить в прямом эфире - в официальном паблике "Омская область" будет проходить трансляция в режиме онлайн. Она начнется в 19 часов.

В пресс-службе также приоткрыли тайну, что покажут чиновнику в Омске. На первом плане проблемы нашего региона - долгострои, аварийные и ветхие дома, водоснабжение сел. Ранее в облправительстве сообщали, что будут просить для города построить крупный спортивный объект, например, стадион. В свете последних событий не исключено, что речь зайдет о злополучной "Арене - Омск".

Напомним, на минувшей неделе здание опечатали из-за его опасности. По неподтвержденным данным, Иртыш подмыл грунт и фундамент треснул. В соцсетях то и дело всплывают снимки, якобы сделанные внутри помещения: конструкции разбирают, внутрь никого не пускают. Руководство хоккейного клуба "Авангард" уже официально подтвердило, что начинать сезон наши спортсмены будут на ледовых аренах в других городах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ЛДПР – за воссоздание фермерских рынков и поддержку малого и среднего бизнеса
В Москве в парке «Красная Пресня» проходит юбилейный пятый летний фестиваль «О, да! Еда!». Гостями праздника стали кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев и лидер партии Владимир Жириновский
Сергей Марков: Организаторы митингов против изменений пенсионного законодательства не добились того, чего хотели
Почему акции протестов против пенсионных изменений собрали меньше людей, чем предполагали их организаторы — об этом «Комсомолке» рассказал гендиректор Института политических исследований
Новости 24