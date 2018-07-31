Мутко в Омске покажут аварийное жилье и долгострои

31 Июль 09:11 2018-08-01T11:46:37+03:00

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Сегодня вечером, 31 июля, в Омскую область с рабочим визитом прибудет высокопоставленный гость. В городе ждут заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко.

В областном правительстве сообщили о том, что первая часть визита будет проходить в прямом эфире - в официальном паблике "Омская область" будет проходить трансляция в режиме онлайн. Она начнется в 19 часов.

В пресс-службе также приоткрыли тайну, что покажут чиновнику в Омске. На первом плане проблемы нашего региона - долгострои, аварийные и ветхие дома, водоснабжение сел. Ранее в облправительстве сообщали, что будут просить для города построить крупный спортивный объект, например, стадион. В свете последних событий не исключено, что речь зайдет о злополучной "Арене - Омск".

Напомним, на минувшей неделе здание опечатали из-за его опасности. По неподтвержденным данным, Иртыш подмыл грунт и фундамент треснул. В соцсетях то и дело всплывают снимки, якобы сделанные внутри помещения: конструкции разбирают, внутрь никого не пускают. Руководство хоккейного клуба "Авангард" уже официально подтвердило, что начинать сезон наши спортсмены будут на ледовых аренах в других городах.