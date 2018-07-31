Сибирский международный марафон-2018 в Омске: какие улицы перекроют
4 августа в 29-й раз в нашем городе состоится Сибирский международный марафон. В нем примет участие не менее 8 тысяч атлетов.
Забег начнется в 9.00, и на это время движение транспорта по ряду улиц остановится. Однако, как и в прежние годы, перекроют магистрали заранее - утром пятницы, 3 августа.
3 августа с 10.00 до 24.00 4 августа (всю субботу) нельзя будет проехать по следующим дорогам:
- ул. Ленина - от площади Победы до ул. Интернациональной, включая Соборную площадь;
- Банковский переулок - от ул. Певцова до Соборной площади;
- ул. Ивана Алексеева - от Соборной площади до ул. Красина;
- ул. Тарская - от ул. Ленина до Красина.
4 августа с 08.30 до 11.00 к ним прибавятся::
- ул. Орджоникидзе - от ул. Интернациональной до Рабиновича;
- ул. Булатова - от ул. Герцена до Орджоникидзе;
- ул. Фрунзе - от Красного Пути до ул. Герцена;
- ул. Конева - от ул. 3-й Енисейской до моста имени 60-летия Победы;
- мост имени 60-летия Победы.
4 августа с 08.30 до 14.30:
- Красный Путь - от ул. Кемеровская до пр-та Мира;
- ул. 4-я и 7-я Северная - от ул. Волховстроя до Красного Пути;
- ул. 6-я Северная - от Красного Пути до парка культуры и отдыха «Зеленый остров»;
- ул. Березовая - от Красного Пути до ул. 2-я Кольцевая;
- пр-т Мира - от Красного Пути до ул. Нефтезаводская;
- ул. Химиков - от пр-та Мира до пр-та Королева.
4 августа с 08.30 до 15.30:
- ул. Красный Путь - от Соборной площади до ул. Кемеровской;
- ул. Фрунзе - от Красного Пути до транспортной развязки моста имени 60-летия Победы;
- ул. Интернациональная - от Красного Пути до ул. Герцена, от набережной Тухачевского до ул. Певцова;
- ул. Орджоникидзе - от ул. Фрунзе до Интернациональной;
- набережная Тухачевского;
- ул. Певцова;
- ул. Фрунзе - от ул. Певцова до Красного Пути.
5 августа с 00.00 до 06.00:
- ул. Ленина - от ул. Тарская до Интернациональной, включая Соборную площадь.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Движение транспорта изменится
Часть маршрутов общественного транспорта 4 августа будет отменена, а часть - пойдет по измененным схемам.
Во время проведения SIM-2018 не будут ходить автобусы № 12 и № 28, троллейбусы № 2, 4, 67.
В центре Омска автобусы № 23, 24, 95 поедут по Ленинградскому мосту. Автобусы № 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110 с ул. Гагарина пойдут по Герцена, 7-й Северной, Волховстроя, 2-й Дачной, 2-й Кольцевой, Березовой, пр-ту Королева.
Автобусы № 63 с ул. Гагарина проследуют по Герцена, 7-й Северной.
В городке Нефтяников автобусы маршрута № 22 с пр-та Королева направятся по ул. Заозерная, № 14 и 20 — по ул. 22 Апреля до Нефтезаводской, далее по пр-ту Мира. Автобусы № 29, 33, 59 — по ул. 22 Апреля до Нефтезаводской, № 69, 73, 83 — с пр-та Королева по ул. Химиков. Маршруты № 103 и № 109 — по ул. Заозерная через мост 60 лет ВЛКСМ, № 3, 96, 139, 145 с моста 60 лет ВЛКСМ поедут по ул. Заозерная, далее — по пр-ту Королева, ул. 22 Апреля, Нефтезаводской.
Автобусы № 145 от остановки «ДК Малунцева» двинутся по ул. Нефтезаводская вместо пр-та Мира.