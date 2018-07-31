Омских врачей, обвиненных в смерти рожениц, освободили в зале суда
Суд поставил точку в громком деле о смерти двух рожениц Елены Гайсиной и Оксаны Морозовой.
Омички должны были стать мамами и с разницей в полгода оказались в роддоме №2. Ни одна, ни другая домой не вернулись. Медики смогли спасти только малышей. Сейчас их воспитывают отцы-вдовцы, бабушки и дедушки. Обе семьи в течение двух лет, пока длился процесс, ждали этого дня - когда врачи ответят за случившееся.
Напомним, в смерти двух пациенток обвинили пятерых медиков. По версии следствия, акушеры затянули роды до того момента, когда помочь пациенткам было уже невозможно. Когда начался процесс, стали всплывать нелицеприятные вещи: эскулапы подделывали бумаги в истории болезни задним числом и всеми способами пытались обелить себя.
Каждый из пятерых врачей, оказавшихся на скамье подсудимых, себя виновным не считал и в течение двух лет доказывал в суде это.
На фото слева - Оксана Морозова, справа - Елена ГайсинаФото: Архив "КП"
Фемида все же решила, что в случившемся есть вина только двух медиков. Бывшую заведующую отделением патологии беременности роддома № 2 Светлану Чикишеву и акушера-гинеколога ГБ №1 Пелагею Артеменкову за причинение смерти по неосторожности приговорили к 2 годам колонии. Но вот из-за истечения срока давности обеих освободили в зале суде. Остальных трех медиков - Валерия Чикишева, Наталью Анисимову и Оксану Тищенко - полностью оправдали.
Коллеги, пришедшие поддержать фигурантов в зал суда, приговору обрадовались. Чего не скажешь о родных умерших омичек. Обе семьи уверены: дело слишком затянули, поэтому медикам удалось избежать наказания.
- Такого никто не ожидал, - плачет мама Оксаны Морозовой. – Хотя нет, ожидали. Мне говорили, что у нас медицина не наказуема. Переделали статью в неумышленное убийство, по халатности она, Чикишева, убила мою дочь!
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