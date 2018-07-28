На предприятии прокомментировали происшествие с 5 рабочими в Омске
На месте, где упала вышка с людьми, работает комиссия
Пострадавшим оказали медицинскую помощьФото: Андрей ГРЕБНЕВ
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28 июля в 08:15 (мест.) на Омской линейной производственно-диспетчерской станции филиала Омское районное нефтепроводное управление АО «Транснефть – Западная Сибирь» при проведении ремонта резервуара РВСП-20000 №13 подрядной организацией произошло падение вышки-туры. Пять работников ООО «Спецстройсервис», проводившие работы, получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, они госпитализированы.
На объекте работает комиссия, причины произошедшего выясняются.
Информация предоставлена службой общественных коммуникаций АО "Транснефть - Западная Сибирь".