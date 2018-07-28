2018-07-28T09:00:56+03:00
Происшествия

В Омской области пропали трое друзей-подростков

Мальчики 10, 15 и 16 лет ушли из дома в четверг
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской области
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В Омской области два дня назад пропали трое подростков. Друзья ушли из дома одновременно в четверг, 26 июля, и до сих пор не вернулись.

Как сообщили в областном УМВД, Константину Заколюжному 10 лет, его старшему брату Анатолию 16 лет. С ними сбежал 15-летний приятель Лука Шелков.

Сейчас полицейские ищут "путешественников": опрашивают знакомых и родственников, проверяют места возможного появления детей. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчиков, просят сообщить в полицию по телефонам 79-36-24 или 02.

Приметы Константина: рост около 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в бейсболку синего цвета, зеленые шорты, синюю футболку с рукавами серого цвета с изображением волка на груди, резиновые синие сланцы.

Приметы Анатолия: рост около 179 сантиметров, плотного телосложения. Волосы прямые рыжие, брови светлые, глаза голубые. Особая примета – на голове шрам около 7 сантиметров в длину.

Приметы Луки: рост около 170 сантиметров, телосложение плотное, короткие темно-русые волосы, глаза карие.

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