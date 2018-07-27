Жители Омска увидели самое яркое «кровавое затмение»

27 Июль 20:59 2018-07-28T05:52:43+03:00

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Об уникальном лунном затмении, которое должно было наступить в ночь с 27-го на 28 июля, говорили несколько недель. Обсуждали его везде: в транспорте, социальных сетях, в очередях в магазинах. Еще бы: астрономы обещали нам самое мощное "кровавое затмение" в XXI. Это когда луна станет бордовой или даже красной. Это должно было стать самым ярким подобным явлением. Следующее "кровавое затмение" обещают только в конце века.

Фото: Дмитрий ПомещенкоФото: СОЦСЕТИ

Жителям Омска повезло вдвойне. Именно в Сибири явление можно было наблюдать лучше всего. К тому же погода выдалась отличная - на небе не облачка. Потому омичи и с нетерпением ждали полуночи, с которой луна и должна была начать окрашиваться в ярко-красный цвет.

Фото: Денис КипарисФото: СОЦСЕТИ

Самые любознательные омичи отправились ночью в городской планетарий. Понаблюдать за редким явлением можно было в телеском. Ажиотаж был такой, что занимать места в планетарии начали за несколько недель до события. А потому свободных мест и не было. На 40 посадочных мест пришло больше 50 омичей.

Светило на несколько минут стало красным.Фото: vk.com

- Вы увидите, как в течение часа яркий лунный диск погрузится в земную тень и, окрашиваясь в багряно-красные тона, практически полностью исчезнет с небосвода, - рассказывал руководитель планетария Владимир Крупко о том, что в ближайшие часы увидят омичи. - Затем примерно еще на час город останется без Луны.

А это самое начало явления.Фото: vk.com

Все продолжалось с полуночи до трех часов ночи. Луна действительно окрасилась в красные тона. Те, кто пришел в эту ночь в планетарий, не пожалели. Жители Омска сделали эффектные снимки. Впрочем, сибиряки, оставшиеся дома, не отставали. Они завалили социальные сети фото "кровавого затмения" луны, которые они сделали с улицы и с балконов.

Фото: Владимир Чикарев

А омич Александр Лемешко на Canon сделал шикарные снимки того, как убывает луна по мере вхождения в тень Земли: