2018-07-27T09:01:27+03:00
Общество

В ГК «Альянс» состоялось открытие нового официального дилерского центра Hyundai в Омске.

В минувший вторник 24 июля 2018 года состоялась церемония официального открытия нового дилерского центра Hyundai в городе Омске.
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Мероприятие прошло в теплой, дружеской атмосфере под звуки саксофона. Гостей вечера встречали аниматоры в тематических костюмах, а до начала мероприятия были заинтригованы магическим трюком специально приглашенного фокусника.

Торжественное открытие началось с приветственной речи генерального директора группы компаний «Альянс» - Вишняковой Анастасии Сергеевны. Гостем мероприятия был глава Кировской Администрации г. ОмскаГорбачев Андрей Юрьевич, он помог Анастасии Сергеевне перерезать ленточку, символизирующую официального открытие автосалона.

Основной частью развлекательной программы для гостей стала корейская чайная церемония. Гости получили незабываемые эмоции, интересный опыт и знания. И, главное, погрузились в таинственную атмосферу Корейских традиций.

В завершении мероприятия гостей ждал праздничный торт и подарки от партнеров ГК «Альянс».

Коллектив дилерского центра приглашает вас в новый дилерский центр за покупкой нового Hyundai, а если вы уже владелец одной из моделей бренда, то для вас открыт сервисный центр. Всем новым клиентам предоставляются скидки на обслуживание до 20%.

Дилерский центр Hyundai Альянс открыт ежедневно с 9:00 до 20:00 часов. Ждем вас по адресу ул. Волгоградская, 38 корпус 2. Телефон (3812) 666-123, наш сайт www.hyundai-alliance.ru

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