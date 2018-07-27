В ГК «Альянс» состоялось открытие нового официального дилерского центра Hyundai в Омске.
Мероприятие прошло в теплой, дружеской атмосфере под звуки саксофона. Гостей вечера встречали аниматоры в тематических костюмах, а до начала мероприятия были заинтригованы магическим трюком специально приглашенного фокусника.
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Торжественное открытие началось с приветственной речи генерального директора группы компаний «Альянс» - Вишняковой Анастасии Сергеевны. Гостем мероприятия был глава Кировской Администрации г. Омска – Горбачев Андрей Юрьевич, он помог Анастасии Сергеевне перерезать ленточку, символизирующую официального открытие автосалона.
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Основной частью развлекательной программы для гостей стала корейская чайная церемония. Гости получили незабываемые эмоции, интересный опыт и знания. И, главное, погрузились в таинственную атмосферу Корейских традиций.
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В завершении мероприятия гостей ждал праздничный торт и подарки от партнеров ГК «Альянс».
Коллектив дилерского центра приглашает вас в новый дилерский центр за покупкой нового Hyundai, а если вы уже владелец одной из моделей бренда, то для вас открыт сервисный центр. Всем новым клиентам предоставляются скидки на обслуживание до 20%.
Дилерский центр Hyundai Альянс открыт ежедневно с 9:00 до 20:00 часов. Ждем вас по адресу ул. Волгоградская, 38 корпус 2. Телефон (3812) 666-123, наш сайт www.hyundai-alliance.ru
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